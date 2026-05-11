この先一週間の北海道は、高気圧の圏内で晴れる日が多い見込みです。なお、13日(水)から14日(木)にかけては、道北やオホーツク海側を中心に、北からのびる気圧の谷の影響を受けそうです。雲が広がりやすく、一部では雨が降るでしょう。気温は全般に平年より高い日が多い見込みです。特に、明日12日(火)は道東方面で真夏並みの気温となる所があるでしょう。なお、広い範囲で朝晩と日中の気温差が10度くらいある日が続きます。上着などで調整をするなど、体調管理に注意が必要です。

晴れる日が多い一週間だが、13日は道北やオホーツク海側の一部で雨

今週の北海道は、概ね高気圧の圏内となるでしょう。晴れて日差しの届く日が多くなります。しかし、13日(水)から14日(木)にかけては、サハリン方面にある低気圧からのびる気圧の谷が北海道の北を通過する見込みです。その影響で、道北やオホーツク海側を中心に雲が広がりやすくなり、一部では雨の降る時間があるでしょう。外出の際は雨具があると安心です。

気温は高めで、真夏並みの気温になる所も 朝晩と日中の気温差には注意

気温は平年より高めで経過する所が多くなります。特に明日12日(火)は、全般に平年より7度ほど高くなりそうです。道北や道東の沿岸で17度前後、その他は広く24度くらいで、帯広は27度と真夏並みの気温となる見込みです。日中は、日差しの下でぽかぽか陽気となるでしょう。水曜日以降も、帯広では最高気温が25度以上の夏日となる日がある見込みです。なお、各地とも朝晩と日中の気温差が大きくなります。脱ぎ着しやすいパーカーや薄手のシャツを重ね着するなどして、体調管理に注意してください。