「ずっといじめられてきた先輩がいる」

5月5日にABEMAで配信された番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』で、こう暴露したのはお笑い芸人・中山功太（45）。名前こそ明かさなかった中山だが、SNSで憶測が飛び交う中、ついに“本人”が自身の行為を謝罪した。

中山は番組で、「長らくにわたって、僕の体感で言うたら10年ぐらいなんですけど、ずっといじめられた先輩がいるんです。ずっといじめられてきたんですけど、今めちゃくちゃ売れてますし、多分、皆さんその人に対して、いいイメージ持ってると思うんです。（悪いイメージは）一切ない」と発言。実際に受けたいじめの内容について、以下のように明かしていた。

「今から生放送が始まりますという時。5秒前、4、3って言った時に、（先輩が）『こいつのやる仕事なんて100万もらってもやらへんわ』って言うて、1、0スタート、で始まるんですよ。もうめちゃくちゃ。そんなん序の口。僕と同じくらいその人から嫌われてる芸人がいたんですけど、その芸人が生放送で『嫁にくたばれって言われました』って言うたら、CM行く前に（先輩から）『ほんまにくたばれお前』って。マジなんすよ」

この暴露を受けてSNSでは当該人物を特定する動きが起き、その中でお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（50）の名前が浮上。すると、相方の八木真澄（51）が5月10日にXを更新し、《今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です》と謝罪した上で、こう綴った。

《中山功太とは20年前、大阪の番組（なるとも）で一緒でした その時に、相方のツッコミや発言に、きついなと思う時があったんですが、攻撃するために故意的に言ってるつもりはなかったと思います。でも、それで功太が傷ついてしまったのだから、100％茂雄に責任があると思っています》

中山と電話で連絡を取ったという八木は、《功太も、今回のことがこんな大ごとになると思ってなくて申し訳ないと、僕たちのことを心配してくれました。すごくすごく心が優しい才能ある後輩だと思っています》と電話の内容を説明。高橋とも話し合い、《たとえ自分にその気がなくても、言葉一つ行動一つで、相手が少しでも嫌な気持ちになったとしたらそれはお前に否がある》と伝えたところ、高橋は反省していたという。

11日未明には、高橋もXを更新し、《今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません》と謝罪。《まず、相方の八木さんが相手と親しいので、2人の間に入ってくれました》と経緯を説明した上で、今回の暴露に関する、自身と中山のやり取りについて明かした。

《僕も功太と直接電話ができてしっかり話すことができました。当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます》

対する中山は、同日のXで、番組での発言が憶測を呼んだことを謝罪し、高橋から謝罪を受けたと報告。《僕も、ご迷惑をおかけした事を謝罪させていただきました今後、このような事がないように、発言に気をつけて参ります》とし、高橋のファンや、八木に対して重ねて謝罪した。

八木の仲介もあり、和解に至った中山と高橋。これにより、今回の暴露騒動はさしあたり一件落着かと思われたのだが……。実はもう一人の人気芸人も、ほぼ同タイミングで“嫌いな芸人”の存在を明かしており、これが高橋に飛び火していたのだ。

「お笑いトリオ『パンサー』の尾形貴弘さん（49）が5月3日に公開された人気YouTuber・カノックスターさん（29）の動画の中で、“嫌いな芸人”について発言。滅多に他人のことを嫌いにならないという尾形さんですが、名前を伏せながら、ある芸人に対して『最低な人間。俺が見た人間の中で一番やばい』とかなりの嫌悪感を示していました。その理由は暴力行為だと説明。いっぽう、その芸人について、『頭いいし、腕は確か。面白んだよ』と実力は評価しているようでした。

また、尾形さんが『先輩からしたら可愛いイメージ。だけど後輩からしたらもう…』とその芸人の印象を語ると、カノックスターさんは『テレビだけ見てたらわかんない。あの人がそんなことすると思わない』と驚く様子。中山さんも“悪いイメージがない“と話していたこともあり、対象としている芸人が“同一人物なのではないか”といった憶測がSNSで立ち始めました」（スポーツ紙記者）

ただ、八木は先述した一連の投稿の中で、《世間を騒がせているパンサー尾形君の件なんですが、若手時代に茂雄との尾形君との絡みはありません》とコメント。また、11日配信の日刊スポーツの記事によると、中山と尾形の発言について、吉本興業の関係者は《「尾形が話しているのは別人です」》と説明したという。そのため、Xでは残された尾形の“嫌いな芸人”をめぐって、真相が気がかりだという声が多く上がっている。

《中山功太はもう終わった話だからいいとして、パンサー尾形の方は誰？》

《八木さんが尾形くんのことは、高橋ではないと言っていたけど、誰やろなぁ》

《揉めてた2件のうちの1件が判明しちゃうと、パンサー尾形さんの嫌いな芸人は誰なのかが気になるわ》

残された“謎”が解明されるときはくるのか――。