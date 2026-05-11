「R−1ぐらんぷり2013」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人、三浦マイルド（48）が11日、Xを更新。「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）による「いじめ告白」騒動に言及した。

中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白。この話がネット上で話題となった。

11日、同騒動を受け、サバンナ高橋茂雄が「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」となどと謝罪。

中山も「この度は、番組内での匿名による不用意な発言により、あらぬ憶測を呼んでしまい、申し訳ございません」と謝罪。「先程、サバンナ高橋さんと電話でお話させていただきました。当時、嫌な思いをさせてしまったことに対して真摯に謝罪をして下さいました」と明かした。

一連の騒動を踏まえ、三浦は「めんどくさい世の中ですねえ。僕は僕に嫌な事をした先輩を一生許さないし、悪口を言いづづけます。謝ってほしいとかもないです」と書き出した。

そして「万が一、会う機会があって、お前、俺の事をごちゃごちゃ言うてるらしいなと言われても、そんな事、言うてませんよと、シラをきります」とした上で「ただせめて面白く悪口言います」と宣言した。

さらに別の投稿で「みんながみんな、仲良くなれるわけがないんですから。僕は高橋さんがやった事が陰湿だとは思いません。でも、功太さんの気持ちも分かる。ただの衝突ですよ。こういう摩擦は、仕方ないのではと思います」とつづった。