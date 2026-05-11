白石麻衣が自身のInstagramを更新し、乃木坂46の梅澤美波との2ショットを公開した。

【写真】白石麻衣が卒業間近の梅澤美波と乃木坂46の衣装姿での2ショットを公開

■白石麻衣と梅澤美波が乃木坂46の衣装姿で笑顔でピース

白石は「美しくかっこいい自慢の後輩」と愛のある言葉を添えて、5月21日に東京ドームでの卒業コンサートを控えている梅澤との2ショットを公開した。

注目すべきは、ふたりが纏っているその装いだ。白石は、後輩である久保史緒里の卒業コンサートで披露された黒とゴールドの重厚なドレスを着用。対する梅澤は、白石がセンターを務めた楽曲「ハルジオンが咲く頃」の衣装である青シャツにネクタイ、チェック柄スカートを纏っている。しかもこの衣装は、当時、白石本人が実際に着用していた“伝説の衣装”だという。

さらに、別パターンの衣装を身に纏い顔を寄せ合う姿（2枚目）も公開。ピースサインをしたふたりの弾けるような笑顔が印象的だ。

SNSには「嬉しい2ショット」「きれいです！」「衣装も最高」「素敵なおふたり」といった歓喜の声で溢れている。

■梅澤美波「私がこの世界に、乃木坂46に入るきっかけになった方」

梅澤も自身のInstagramを更新。「大好きな白石さんとYouTube撮影してきました」と報告し、白石との2ショットを公開した。

梅澤は「私がこの世界に、乃木坂46に入るきっかけになった方。本当に嘘みたいな、夢みたいな人生です」と白石への想いを綴った。併せて、憧れの存在である白石との2ショット（1・2枚目）や、白石が公開した2ショット（3枚目）と同じ写真を披露した。

■乃木坂46の衣装倉庫で思い出トークを展開

この奇跡的な共演の舞台裏は、5月10日に公開された白石の公式YouTubeチャンネル『my channel』の動画で明らかになった。「【白石×梅澤コラボ】卒業間近の梅澤美波と衣装倉庫で懐かしトーク！【前編】」と題された動画では、乃木坂46の歴史が刻まれた広大な衣装倉庫を訪れたふたり。1stシングルからの歴代衣装が並ぶ光景に「大好き」「これヤバイ！」「すっご！」「めちゃ懐かしい」とテンションを爆発させる場面も。

その中から、白石は「とっても可愛いと思っていた」という久保の卒コンでの衣装をチョイス。梅澤には「私が着てもらいたい衣装を」とリクエストし、シングル「ハルジオンの咲く頃」で自身が着ていた衣装をセレクトした。

動画では、イスに座りながらじっくりと語り合うシーンも。思い出トークとともに卒業を目前にした梅澤が心境を語り、先輩・白石からの温かい言葉に涙ぐむ場面も収められている。

今回は【前編】ということで、【後編】にも注目したい。