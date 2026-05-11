ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」では、美味しい夏を満喫する「夏のレストランフェア」2026を開催。

食べて・飲んで・くつろぐ、特別な夏時間をホテル ユニバーサル ポートで過ごせます☆

ホテル ユニバーサル ポート「夏のレストランフェア」2026

期間：2026年5月9日（土）〜9月9日（水）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」が、美味しい夏を満喫する「夏のレストランフェア」2026を開催。

2026年5月9日〜9月9日までの期間、館内ビュッフェレストランやカフェ、ラウンジにて期間限定メニューが提供されます！

ポートダイニング リコリコ：ディナービュッフェ「サマーフェア」

料金：大人6,000円(税・サ込)／小学生3,500円(税・サ込)／幼児（4〜6歳）1,800円(税・サ込)

提供期間：2026年6月4日（木）〜9月9日（水）

提供時間：午後5時30分〜午後9時30分（最終入店 午後9時）※120分制

メニュー例：牛ステーキ、ハッシュドビーフ、ポークスペアリブ、タンドリーチキン、銀ブカのからあげ、ミートラザニア、ミニハンバーグ、ちりとり鍋、豚しゃぶ、肉すい、ホットドッグバー、水ナスと生ハムのサラダ、鶏むね肉のオレンジマーマレードソース、かつおのタタキ 瀬戸内レモン風味、ショートケーキ、マンゴープリン、桃のムース、メロンソーダゼリー、レモンタルト、葛饅頭、お団子バー など 約70種

提供場所：2階 ポートダイニング リコリコ（342席）

予約：「ポートダイニング リコリコ」の予約サイトにて受付中

「ポートダイニング リコリコ」では、夏の味覚を存分に楽しめるディナービュッフェ「サマーフェア」を実施。

食欲をそそる肉料理から爽やかな冷菜、季節感あふれるデザートまで、多彩なメニューが提供されます☆

ライブキッチンで焼き上げる「牛ステーキ」をはじめ、満足感のある料理をラインナップ。

じっくり煮込んだ「ハッシュドビーフ」や、香ばしく焼き上げた「ポークスペアリブ」、スパイシーな「タンドリーチキン」などが揃います！

「タンドリーチキン」は、スパイスの香りを効かせて香ばしく焼き上げ、豊かな香りとコクのある味わいが広がる美味しさ☆

さらに、「水ナスと生ハムのサラダ」や「鶏むね肉のオレンジマーマレードソース」といった、夏らしくさっぱりと楽しめる一皿も取り揃えました。

チリコンカンやピクルス、フライドオニオンなど豊富なトッピングで、自分好みに仕上げるホットドッグバーも楽しめます！

食後には、「マンゴープリン」や「桃のムース」、「メロンソーダゼリー」など、見た目にも涼やかなスイーツを堪能。

「レモンタルト」や「ココナッツブラウニー」など、多彩なスイーツを取りそろえ、夏にぴったりの爽やかな味わいが食後の時間を彩ります☆

レックスカフェ「夏のスイーツフェア」

（右）トロピカルロール（5月9日〜6月30日）（左）フルーツゼリー（7月1日〜9月9日）※イメージ

提供期間：2026年5月9日（土）〜9月9日（水）

内容：

・2026年5月9日（土）〜6月30日（火）トロピカルロール

・2026年7月1日（水）〜9月9日（水）フルーツゼリー

販売時間：午前11時〜午後10時

場所：1階レックスカフェ

季節の移ろいとともに主役が変わる「夏のスイーツフェア」では、初夏から盛夏にかけて異なる味わいを用意します！

2026年5月9日〜6月までの初夏には、マンゴークリームと生クリーム、フルーツを自家製生地で包み込んだ「トロピカルロール」が登場。

別添えのココナッツソースが、南国の余韻を添える夏のスイーツです☆

2026年7月からは、甘さと酸味のバランスに優れたフルーツに、ほのかな塩味とライチが香るゼリーを合わせた「フルーツゼリー」を用意。

夏のひとときを、涼やかな甘さとともに楽しめます！

ラウンジR「フルーツスパークリングカクテルフェア」

期間：2026年5月9日（土）〜6月30日（火）

場所：1階ラウンジR（販売時間：午前11時〜午後10時）

初夏のひとときを華やかに彩る「フルーツスパークリングカクテルフェア」では、フルーツとスパークリングワインが織りなす、3種のカクテルを提供。

マスカットにストロベリー、ピーチと、それぞれの味わいを引き立てた一杯は、甘く爽やかな口当たりと繊細な泡立ちが魅力です。

初夏にふさわしい、軽やかな味わいを堪能できます☆

ラウンジR「サマーシャーベットカクテルフェア」

期間：2026年7月1日（水）〜9月9日（水）

販売時間：午前11時〜午後10時

場所：1階ラウンジR

夏の涼を感じる「サマーシャーベットカクテルフェア」では、趣向を凝らした2種のカクテルを販売。

「スイカフローズン」は、スイカ風味の一杯にチョコチップや塩で遊び心をプラスし、見た目も楽しく仕上げられています。

「バカンスタイム」は、ブルーキュラソーの鮮やかな色彩が印象的な一杯。

五感で楽しむ、夏のカクテル体験を届けてくれます☆

食べて・飲んで・くつろぐ、美味しい夏を満喫できるメニューを、館内各所で展開。

ホテル ユニバーサル ポートの「夏のレストランフェア」2026は、2026年5月9日〜9月9日まで開催です！

※写真はイメージです

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