『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』Blu-ray＆DVDの発売決定 東京ドーム公演を映像化
9人組グループ・Snow Manが2025年11月から26年1月にかけて開催したツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」のBlu-ray＆DVDが、7月1日に発売されることが決定した。
【動画】Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MV
同ツアーは、5thアルバム「音故知新」を引っさげ、全国5都市17公演で約78万人を動員した自身最大級のツアー。Blu-ray＆DVDには、25年12月26日の東京ドーム公演・全33曲が収録されている。
初回盤と通常版があり、初回盤には三方背BOXとデジパック仕様、フォトブックレット12ページ付き。通常盤には、初回仕様としてスリーブケースとフォトブック52ページが付く。また、ライブ本編に加えて、それぞれ異なる特典映像が楽しめる。
【動画】Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MV
同ツアーは、5thアルバム「音故知新」を引っさげ、全国5都市17公演で約78万人を動員した自身最大級のツアー。Blu-ray＆DVDには、25年12月26日の東京ドーム公演・全33曲が収録されている。
初回盤と通常版があり、初回盤には三方背BOXとデジパック仕様、フォトブックレット12ページ付き。通常盤には、初回仕様としてスリーブケースとフォトブック52ページが付く。また、ライブ本編に加えて、それぞれ異なる特典映像が楽しめる。