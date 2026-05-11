「セガ・アトラス×アニメイト」コラボ企画開催決定！ 1年にわたって「龍が如く」「ペルソナ」「ソニック」などIP計8つが国内外アニメイトにてコラボ展開
セガ・アトラスとアニメイトは、国内外のアニメイトにてセガ・アトラスのIPとのコラボ企画を6月6日より実施する。
今回のコラボレーションは、セガやグループ会社のアトラス、ロビオ・エンタテインメントの持つ人気IPについて、アニメイト国内外の計140店舗以上にて展示やゲームの試遊、グッズ販売、カフェグラッテコラボなどを展開するもの。
コラボ対象となるIPは、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」、「ぷよぷよ」、「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」、「ペルソナ」、「メタファー：リファンタジオ」、「龍が如く」、「アングリーバード」、「サクラ大戦」など計8つ。IPによってコラボ開催店舗や内容、時期が異なる。
□「セガ・アトラス×アニメイト」特設サイト
詳細
「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」
＜オンリーショップ・フェア＞
・開催期間
2026年6月6日～6月21日
・開催場所
アニメイト上海旗艦店、上海五角場、成都、杭州、台北、ホンデ、バンコク、クアラルンプール、ロサンゼルス
＜フェア＞
・開催期間
2026年6月6日～6月28日
・開催場所
アニメイト池袋本店、秋葉原、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、広州、香港、台中、高雄、釜山、チャムシルロッテ、ランシット、ロンドン、アニメイト通販
＜Gratte＞
・開催期間
2026年6月6日～6月28日
・開催場所
アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、上海旗艦店、成都、杭州、香港、台北、ホンデ、チャムシルロッテ、バンコク、クアラルンプール
「ぷよぷよ」
＜フェア＞ 開催期間
2027年2月頃／アニメイト（国内・海外店舗）にて開催予定
＜Gratte＞ 開催期間/場所
2027年2月頃／アニメイト（国内・海外店舗）にて開催予定
2026年7月11日～8月2日／アニメイト香港、台北、バンコク、クアラルンプール
2026年7月18日～8月9日／アニメイトホンデ、チャムシルロッテ
2026年7月25日～8月16日／アニメイト上海旗艦店、成都、杭州
「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」
＜オンリーショップ・フェア＞ 開催期間／場所
2026年8月1日～8月31日／アニメイト台北
2026年8月15日～8月30日／アニメイトホンデ
2026年8月15日～8月31日／アニメイト上海旗艦店、上海五角場、成都、杭州、香港
2026年8月15日～9月6日／アニメイトバンコク、クアラルンプール
2026年10月10日～10月25日／アニメイトロサンゼルス
＜フェア＞ 開催期間／場所
2026年8月8日～9月6日／アニメイト国内全店、アニメイト通販
2026年8月1日～8月31日／アニメイト台中、高雄
2026年8月15日～8月30日／アニメイト釜山、チャムシルロッテ
2026年8月15日～8月31日／アニメイト広州、厦門
2026年8月15日～9月6日／アニメイトランシット
＜Gratte＞ 開催期間／場所
2026年8月1日～8月31日／アニメイト台北
2026年8月15日～8月30日／アニメイトホンデ、釜山、チャムシルロッテ
2026年8月15日～8月31日／アニメイト上海旗艦店、成都、杭州、香港
2026年8月15日～9月6日／アニメイトバンコク、クアラルンプール
「『ペルソナ』シリーズ」（アトラス）
＜オンリーショップ・フェア＞ 開催期間／場所
2026年9月19日～10月25日／アニメイト池袋本店 1階
2026年9月11日～9月28日／アニメイト台北
2026年9月12日～9月27日／アニメイト上海旗艦店、上海五角場、成都、杭州、ホンデ、バンコク、クアラルンプール
2026年9月19日～10月4日／アニメイトロサンゼルス、香港
＜フェア＞ 開催期間／場所
2026年9月19日～10月25日／アニメイト国内全店、アニメイト通販
2026年9月11日～9月28日／アニメイト台中、高雄
2026年9月12日～9月27日／アニメイト広州、北京、釜山、チャムシルロッテ、ランシット
＜Gratte＞ 開催期間／場所
2026年9月11日～9月28日／アニメイト台北
2026年9月12日～9月27日／アニメイト上海旗艦店、成都、杭州、香港、ホンデ、バンコク、クアラルンプール
2026年9月19日～10月4日／アニメイト香港
時期未定／アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山
「メタファー：リファンタジオ」（アトラス）
＜フェア＞ 開催期間
2026年10月10日～11月1日 開催場所
アニメイト池袋本店、秋葉原、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、上海
旗艦店、上海五角場、広州、成都、北京、杭州、香港、台北、台中、高雄、ホンデ、釜山、チャムシルロッテ、バンコク、クアラルンプール、ロサンゼルス、アニメイト通販
＜Gratte＞ 開催期間／場所
2026年10月11日～11月1日／アニメイト上海旗艦店、成都、香港、台北、ホンデ、バンコク、クアラルンプール
時期未定／アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山
「龍が如く」
＜オンリーショップ・フェア＞ 開催期間
2026年11月21日～12月13日 開催場所
アニメイトロサンゼルス
＜フェア＞ 開催期間
2026年11月21日～12月13日 開催場所
アニメイト上海旗艦店、上海五角場、広州、成都、北京、杭州、香港、台北、台中、高雄、ホンデ、釜山、チャムシルロッテ、バンコク、クアラルンプール
＜Gratte＞ 開催期間
2026年11月21日～12月13日 開催場所
アニメイト上海旗艦店、成都、香港、台北、ホンデ、バンコク、クアラルンプール
「アングリーバード」（ロビオ）
＜フェア＞ 開催期間／場所
2027年2月頃予定／アニメイト池袋本店、秋葉原、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、アニメイト通販
2026年12月頃予定／アニメイト上海旗艦店、香港、台北、ホンデ、バンコク、クアラルンプール、ロサンゼルス
「サクラ大戦」
＜フェア＞ 開催期間
2027年1月頃予定 開催場所
アニメイト池袋本店、秋葉原、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、上海旗艦店、上海五角場、広州、成都、北京、杭州、香港、台北、台中、高雄、バンコク、ランシット、クアラルンプール、ロサンゼルス、アニメイト通販
＜Gratte＞ 開催期間
2027年1月頃予定 開催場所
アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、上海旗艦店、成都、香港、台北、バンコク、クアラルンプール
(C)SEGA
(C) ROVIO 2026
(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM
(C)ATLUS. (C)SEGA.