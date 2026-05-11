【セガ・アトラス×アニメイト】 6月6日～ 順次実施

セガ・アトラスとアニメイトは、国内外のアニメイトにてセガ・アトラスのIPとのコラボ企画を6月6日より実施する。

今回のコラボレーションは、セガやグループ会社のアトラス、ロビオ・エンタテインメントの持つ人気IPについて、アニメイト国内外の計140店舗以上にて展示やゲームの試遊、グッズ販売、カフェグラッテコラボなどを展開するもの。

コラボ対象となるIPは、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」、「ぷよぷよ」、「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」、「ペルソナ」、「メタファー：リファンタジオ」、「龍が如く」、「アングリーバード」、「サクラ大戦」など計8つ。IPによってコラボ開催店舗や内容、時期が異なる。

□「セガ・アトラス×アニメイト」特設サイト

詳細

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」

＜オンリーショップ・フェア＞

・開催期間

2026年6月6日～6月21日

・開催場所

アニメイト上海旗艦店、上海五角場、成都、杭州、台北、ホンデ、バンコク、クアラルンプール、ロサンゼルス

＜フェア＞

・開催期間

2026年6月6日～6月28日

・開催場所

アニメイト池袋本店、秋葉原、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、広州、香港、台中、高雄、釜山、チャムシルロッテ、ランシット、ロンドン、アニメイト通販

＜Gratte＞

・開催期間

2026年6月6日～6月28日

・開催場所

アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、上海旗艦店、成都、杭州、香港、台北、ホンデ、チャムシルロッテ、バンコク、クアラルンプール

「ぷよぷよ」

「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」

「『ペルソナ』シリーズ」（アトラス）

「メタファー：リファンタジオ」（アトラス）

「龍が如く」

「アングリーバード」（ロビオ）

「サクラ大戦」

＜フェア＞ 開催期間2027年2月頃／アニメイト（国内・海外店舗）にて開催予定＜Gratte＞ 開催期間/場所2027年2月頃／アニメイト（国内・海外店舗）にて開催予定2026年7月11日～8月2日／アニメイト香港、台北、バンコク、クアラルンプール2026年7月18日～8月9日／アニメイトホンデ、チャムシルロッテ2026年7月25日～8月16日／アニメイト上海旗艦店、成都、杭州＜オンリーショップ・フェア＞ 開催期間／場所2026年8月1日～8月31日／アニメイト台北2026年8月15日～8月30日／アニメイトホンデ2026年8月15日～8月31日／アニメイト上海旗艦店、上海五角場、成都、杭州、香港2026年8月15日～9月6日／アニメイトバンコク、クアラルンプール2026年10月10日～10月25日／アニメイトロサンゼルス＜フェア＞ 開催期間／場所2026年8月8日～9月6日／アニメイト国内全店、アニメイト通販2026年8月1日～8月31日／アニメイト台中、高雄2026年8月15日～8月30日／アニメイト釜山、チャムシルロッテ2026年8月15日～8月31日／アニメイト広州、厦門2026年8月15日～9月6日／アニメイトランシット＜Gratte＞ 開催期間／場所2026年8月1日～8月31日／アニメイト台北2026年8月15日～8月30日／アニメイトホンデ、釜山、チャムシルロッテ2026年8月15日～8月31日／アニメイト上海旗艦店、成都、杭州、香港2026年8月15日～9月6日／アニメイトバンコク、クアラルンプール＜オンリーショップ・フェア＞ 開催期間／場所2026年9月19日～10月25日／アニメイト池袋本店 1階2026年9月11日～9月28日／アニメイト台北2026年9月12日～9月27日／アニメイト上海旗艦店、上海五角場、成都、杭州、ホンデ、バンコク、クアラルンプール2026年9月19日～10月4日／アニメイトロサンゼルス、香港＜フェア＞ 開催期間／場所2026年9月19日～10月25日／アニメイト国内全店、アニメイト通販2026年9月11日～9月28日／アニメイト台中、高雄2026年9月12日～9月27日／アニメイト広州、北京、釜山、チャムシルロッテ、ランシット＜Gratte＞ 開催期間／場所2026年9月11日～9月28日／アニメイト台北2026年9月12日～9月27日／アニメイト上海旗艦店、成都、杭州、香港、ホンデ、バンコク、クアラルンプール2026年9月19日～10月4日／アニメイト香港時期未定／アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山＜フェア＞ 開催期間2026年10月10日～11月1日 開催場所アニメイト池袋本店、秋葉原、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、上海旗艦店、上海五角場、広州、成都、北京、杭州、香港、台北、台中、高雄、ホンデ、釜山、チャムシルロッテ、バンコク、クアラルンプール、ロサンゼルス、アニメイト通販＜Gratte＞ 開催期間／場所2026年10月11日～11月1日／アニメイト上海旗艦店、成都、香港、台北、ホンデ、バンコク、クアラルンプール時期未定／アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山＜オンリーショップ・フェア＞ 開催期間2026年11月21日～12月13日 開催場所アニメイトロサンゼルス＜フェア＞ 開催期間2026年11月21日～12月13日 開催場所アニメイト上海旗艦店、上海五角場、広州、成都、北京、杭州、香港、台北、台中、高雄、ホンデ、釜山、チャムシルロッテ、バンコク、クアラルンプール＜Gratte＞ 開催期間2026年11月21日～12月13日 開催場所アニメイト上海旗艦店、成都、香港、台北、ホンデ、バンコク、クアラルンプール＜フェア＞ 開催期間／場所2027年2月頃予定／アニメイト池袋本店、秋葉原、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、アニメイト通販2026年12月頃予定／アニメイト上海旗艦店、香港、台北、ホンデ、バンコク、クアラルンプール、ロサンゼルス＜フェア＞ 開催期間2027年1月頃予定 開催場所アニメイト池袋本店、秋葉原、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、上海旗艦店、上海五角場、広州、成都、北京、杭州、香港、台北、台中、高雄、バンコク、ランシット、クアラルンプール、ロサンゼルス、アニメイト通販＜Gratte＞ 開催期間2027年1月頃予定 開催場所アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、上海旗艦店、成都、香港、台北、バンコク、クアラルンプール

(C)SEGA

(C) ROVIO 2026

(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM

(C)ATLUS. (C)SEGA.