札幌発、LINEミニアプリ開発の認定パートナー！ 北海道デジタル・アンド・コンサルティング「LINEヤフー Partner Program」

記事ポイント 北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社が、2026年度「LINEヤフー Partner Program」の「Technology Partner」LINEミニアプリ部門に認定されます同プログラムはLINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX課題の解決を推進するパートナー認定制度ですLINEミニアプリ部門では、優れたユーザー体験と企業DXに貢献するミニアプリ開発推進パートナーが認定されます 北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社が、2026年度「LINEヤフー Partner Program」の「Technology Partner」LINEミニアプリ部門に認定されます同プログラムはLINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX課題の解決を推進するパートナー認定制度ですLINEミニアプリ部門では、優れたユーザー体験と企業DXに貢献するミニアプリ開発推進パートナーが認定されます

北海道デジタル・アンド・コンサルティングが、LINEヤフーによるパートナー認定プログラムにおいて、2026年度の「Technology Partner」LINEミニアプリ部門に認定されます。

LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング支援領域で高い技術力を持つパートナーに与えられる認定です。

北海道デジタル・アンド・コンサルティング「LINEヤフー Partner Program」





認定企業：北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社プログラム名：LINEヤフー Partner Program認定カテゴリ：Technology Partner／LINEミニアプリ部門認定年度：2026年度

北海道デジタル・アンド・コンサルティングは、2026年度の「LINEヤフー Partner Program」において「Technology Partner」のLINEミニアプリ部門に認定されます。

同プログラムはLINEヤフーが、広告代理店やサービスデベロッパーを対象に「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の各カテゴリーで認定を行う制度です。

今回認定を受けたのは、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの技術支援を担う「Technology Partner」の中でも、LINEミニアプリの開発推進に特化した部門です。

ユーザー体験の向上と企業DXへの貢献が評価基準となる認定で、北海道デジタル・アンド・コンサルティングはその要件を満たすパートナーとして選ばれています。

LINEヤフー Partner Programの認定制度

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX課題の解決を推進することを目的に設けられた認定制度です。

「Sales Partner（認定Partner、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner（コミュニケーション部門、販促部門、LINEミニアプリ部門）」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner（効果測定認定パートナー）」「Industry Solution Partner（Education Partner）」の各カテゴリーで認定が行われます。

それぞれのカテゴリーは対応する専門領域に特化した審査のもとで認定が進み、マーケティング支援からAPI技術開発まで幅広い領域のパートナーが名を連ねています。

LINEミニアプリ部門の役割

「Technology Partner」のLINEミニアプリ部門は、より優れたユーザー体験と企業DXに貢献するLINEミニアプリの開発を推進するパートナーが対象となります。

LINEミニアプリはLINEアプリ内でそのまま動作する軽量なサービスで、ダウンロード不要でユーザーが利用できる点が特長です。

北海道デジタル・アンド・コンサルティングはこの部門において、クライアント企業のDX推進やマーケティング施策をLINEミニアプリ開発の技術面から支えるパートナーとして位置づけられています。

2026年度の「LINEヤフー Partner Program」Technology Partner LINEミニアプリ部門への認定は、北海道デジタル・アンド・コンサルティングがLINEミニアプリ開発における技術支援能力を公式に認められた証明です。

LINEアプリ内で完結するミニアプリの活用を企業DXに取り入れたい場合、同社は認定パートナーとして選択肢に挙がります。

北海道デジタル・アンド・コンサルティング「LINEヤフー Partner Program」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「LINEヤフー Partner Program」には何種類の認定カテゴリーがありますか。

A. 「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の5カテゴリーがあり、それぞれ複数の部門・バッジに細分されています。

Q. 「Technology Partner」のLINEミニアプリ部門の認定条件はどのようなものですか。

A. より優れたユーザー体験と企業DXに貢献するLINEミニアプリの開発推進を行うパートナーが認定対象とされています。

詳細な審査基準はLINEヤフーの公式サイトに掲載されています。

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