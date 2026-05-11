麒麟・田村裕、一部で物議醸した芸人ランキングを5年ぶり発表 1位は「論外レベル」
お笑いコンビ・麒麟の田村裕が、10日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜 後1：59 ※関西ローカル）に登場し、「“じゃない方芸人”このままだと本気でヤバいぞ！ランキング」を発表した。
【写真】リンダカラー∞、トリオ結成エピソードに明石家さんまも驚がく
今回は「起こせ！奇跡の大逆転劇！じゃない方芸人の光と闇SP」と題し、田村らがゲスト出演。同ランキングは、かつて一部のファンたちの間で物議を醸したもので、今回5年ぶりとなった。
「勝ち組」には5位・エルフ・はる、6位・バッテリィズ・寺家さんを選ぶと、続いてやや危うい「ちょいヤバ」として3位に豪快キャプテン・べーやん、4位にネコニスズ・ヤマゲンを選出した。
そして“じゃない方芸人”の中で最も注意が必要な「激ヤバ」では、1位・リンダカラー∞・たいこー、2位・ウエストランド・河本太を挙げて「特に1位のたいこーは論外レベルです」とバッサリ。
たいこーが不満をぶちまけると、田村は「今は正直（リンダカラー∞の） Denくん、りなぴっぴとバランスもいいじゃないですか。でも例えば、りなぴっぴが結婚とかで一度（Den とたいこーの）2人に戻った場合を考えてみてください」と力説。「ジャングルポケットのおたけぐらい、行き切っていたら大丈夫やと思うんですよ。でも彼ほどのパワーがない気がするんですよ。おたけには（経営する）もんじゃ焼き（店）もあるし強いんですけど、たいこーくんからはその匂いがしないので」と分析した。
このほか、ランキングの「別枠」としてトレンディエンジェル・たかしを挙げ、「押し引きもうまくてめっちゃ腕があるのに、芸人として一切前に出ないんですよ。正直測れない。何か幸せそうなので（笑）」と語った。
TVer・カンテレドーガで見逃し配信を実施。
MC：東野幸治／高橋真理恵（カンテレアナウンサー）
ゲストパネラー：麒麟・田村裕／バイきんぐ・西村瑞樹／トレンディエンジェル・たかし／ネコニスズ・ヤマゲン／リンダカラー∞・たいこー
芸人リポーター：ほんこん／メッセンジャー・あいはら／シャンプーハット／ドーナツ・ピーナツ
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今回は「起こせ！奇跡の大逆転劇！じゃない方芸人の光と闇SP」と題し、田村らがゲスト出演。同ランキングは、かつて一部のファンたちの間で物議を醸したもので、今回5年ぶりとなった。
そして“じゃない方芸人”の中で最も注意が必要な「激ヤバ」では、1位・リンダカラー∞・たいこー、2位・ウエストランド・河本太を挙げて「特に1位のたいこーは論外レベルです」とバッサリ。
たいこーが不満をぶちまけると、田村は「今は正直（リンダカラー∞の） Denくん、りなぴっぴとバランスもいいじゃないですか。でも例えば、りなぴっぴが結婚とかで一度（Den とたいこーの）2人に戻った場合を考えてみてください」と力説。「ジャングルポケットのおたけぐらい、行き切っていたら大丈夫やと思うんですよ。でも彼ほどのパワーがない気がするんですよ。おたけには（経営する）もんじゃ焼き（店）もあるし強いんですけど、たいこーくんからはその匂いがしないので」と分析した。
このほか、ランキングの「別枠」としてトレンディエンジェル・たかしを挙げ、「押し引きもうまくてめっちゃ腕があるのに、芸人として一切前に出ないんですよ。正直測れない。何か幸せそうなので（笑）」と語った。
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MC：東野幸治／高橋真理恵（カンテレアナウンサー）
ゲストパネラー：麒麟・田村裕／バイきんぐ・西村瑞樹／トレンディエンジェル・たかし／ネコニスズ・ヤマゲン／リンダカラー∞・たいこー
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