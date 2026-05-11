ジェイアール西日本デイリーサービスネットは、JR新大阪駅在来線改札内の「エキマルシェ新大阪」の全館リニューアルに向けて、既存の店舗を順次閉店する。

対象店舗と閉店時期は、ドリップ エックス カフェ、デリチュース、ポンポン×クリスピー、蜜香屋 SUNAJI、エピナール、喜八洲総本舗 和菓子、FRUIT GARDEN 山口果物、うぐいすボール、はちみつスイーツ“アンニュイ”、りくろーおじさんの店 チーズケーキ、御菓子所 泉寿庵が5月31日、アントレマルシェが6月8日の午前11時、2025 大阪・関西万博オフィシャルストア、551 蓬莱、オムライス北極星、くくるハナタコ、松葉、スターバックスコーヒー、駅鉄ポップショップ、ブックスタジオが8月16日。

8月17日以降に営業する店舗は、旅弁当 駅弁にぎわい、逢酒場ちろり、海鮮回転寿司がんこと、5月27日にオープン予定のセブン-イレブン ハートイン JR 新大阪駅東改札内店、6月11日にオープン予定のおみやげ街道、6月上旬にオープン予定のデリチュース。新規店はいずれも仮設店舗。

2021年3月にオープンした改札外の「エキマルシェ新大阪Sotoe（ソトエ）」の各店舗は営業を継続する。

りくろーおじさんの店は、改札外の「JR新大阪駅中央口店」と新幹線改札内の「新幹線改札内店」の営業は継続する。551蓬莱は、改札外の「JR新大阪駅中央口店」「アルデ新大阪店」「エキマルシェ新大阪ソトエ店」と新幹線改札内の「新幹線新大阪駅店」の営業は継続する。店舗により取り扱い商品は異なる。