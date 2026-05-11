今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月11日（月）〜5月17日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月11日（月）〜5月17日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、仕事場で気を遣う場面が多くなりそうですが、遠慮ばかりしていると、物事が停滞してしまう可能性も。ここぞというときは思い切って前に出て、発言するようにしましょう。一緒に頑張れる仲間がいるといいかも。恋愛面は、自宅でゆっくり過ごすと◎ 料理したり映画を観たり、2人で楽しめるものを考えてみましょう。
★ワンポイントアドバイス★
“自分らしさ”を大切にしましょう。個性を伸ばしていけるように習いごとを始めてみるのも良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【魚座（うお座）】
今週は、仕事場で気を遣う場面が多くなりそうですが、遠慮ばかりしていると、物事が停滞してしまう可能性も。ここぞというときは思い切って前に出て、発言するようにしましょう。一緒に頑張れる仲間がいるといいかも。恋愛面は、自宅でゆっくり過ごすと◎ 料理したり映画を観たり、2人で楽しめるものを考えてみましょう。
“自分らしさ”を大切にしましょう。個性を伸ばしていけるように習いごとを始めてみるのも良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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