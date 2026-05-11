引退選手の華飾る大勝利！

◇５月９日／2025-26リーグHレギュラーシーズン男子第21節

▢豊田合成記念体育館エントリオ

豊田合成ブルーファルコン名古屋vsゴールデンウルヴス福岡

写真：引退セレモニー（左から服部・津波古・山口）

国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグH。V 6を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋は、現在リーグ13位のゴールデンウルヴス福岡と対戦した。前半開始早々、リーグ歴代最多得点記録絶賛更新中の小塩豪紀（ブルーファルコン）の２連続得点を皮切りに、ディエゴ・マルティンや新加入選手の篠田凪・伊藤太一・齋藤蓮が大活躍。戸井凱音も強烈なシュートを叩き込むなど前半を22-14と完全に王者のペースに持ち込んだ。後半もブルーファルコンの怒涛の攻撃は続き、田中大介や荒瀬廉の活躍でさらに点差を広げ、39-29でブルーファルコンが快勝した。

この日は今シーズン限りで引退するブルーファルコンのＶ５を支えてきた山口勇樹、津波古駿介、服部將成の引退セレモニーも行われ、来場したファンへ感謝の言葉を述べた。引退は、これまでの努力が評価されチームとともに成長した証を確認する、スポーツにおける最大の節目とも言える。ブルーファルコンとともに最後まで戦い抜きV６という偉業を達成し、それぞれの未来に繋げてほしいと願う。

ブルーファルコンは、次戦５月17日に沖縄県立武道館アリーナで現在リーグ12位の琉球コラソンとの一戦を迎える。

写真：この日５得点をあげた齋藤