【tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition】 5月11日 予約開始 7月中旬 発売予定 価格：7,700円

タカラトミーは、「トミカ」の大人向けプレイセットシリーズ「tomica＋(トミカプラス)」より「「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」が5月11日より予約受付を開始する。発売は7月中旬を予定し、価格は7,700円。

本商品は、これまでの「本物のガレージのようなシャッター開閉と室内照明」に加え、「リモコン操作」、「6色切り替えのLED照明」、「質感にこだわった内装デザイン」、「ガレージを並べて楽しむニーズに対応した複数台一斉操作」などの機能を拡張した進化モデル。

大人のアソビ心を刺激するリアリティをさらに追求し、スマートな操作性とダイナミックなコレクション演出を実現しましたガレージ型のディスプレイとなっている。

コントローラーは車のスマートキーをイメージし、「トミカ」のロゴをあしらった小さく持ちやすいデザイン。操作によってスマートに電動シャッターの開閉が可能。複数のガレージを並べて楽しむニーズに応え、コントローラー1台で複数台のガレージのシャッターを同時に開閉・点灯させる一斉操作を実現。

シャッターが上がると、LED照明がふんわりと点灯。照明はコントローラーの中央のボタンを押すと切り替えができる。カラーは従来の白色と見え方・印象が異なる合計6色（ホワイト、オレンジ、パープル、ブルー、エメラルドグリーン、イエロー）の切り替えることができる。

内装デザイン紙を2セット付属しています。立体感と光沢感を持たせた仕様で照明演出をより引き立てる。

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