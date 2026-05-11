中日は11日、7月24日のDeNA戦でドアラがプロデュースする『ドアラデー』を開催すると発表した。

▼来場者プレゼント

当日の観戦チケットを持っている来場者全員に『プロデューサードアラぷっくりサングラスシール』をプレゼント。（W約60mm×H約29mm）

▼企画チケット

プロデューサードアラがデザインされた「プロデューサードアラシリコンポーチ付チケット」を数量限定で発売。サングラスをかけたプロデューサードアラのデザインが可愛いぷにっと柔らか素材のナスカン付ポーチ。（W約130mm×H約80mm×D約50mm）

▼イベント

ドアラデー当日の3回裏終了後バズーカタイムは、プロデューサードアラがデザインされた「オリジナルタオル（非売品）」をバズーカで撃ち込む。5回裏終了後には、大きな歓声と笑顔に包まれた「赤ちゃんハイハイレース」が、今年も『ドアラデー』で実施。バンテリンドーム ナゴヤのグラウンドを舞台に、2歳未満の赤ちゃんたちが約3mのコースを全力でハイハイする。

▼ドアラ等身大フォトパネル設置

ドアラデーを含む7月24日〜26日に開催するDeNA3連戦では、プロデューサードアラの等身大フォトパネルが登場する。