ローズガーデン内展示馬房で放牧

中央競馬のG1・NHKマイルカップが行われた10日の東京競馬場に2010年の日本ダービー、2012年の天皇賞・秋を制したエイシンフラッシュ（牡19）が現れた。ローズガーデン内展示馬房で放牧され、注目を集めたが、注意事項に困惑するファンもいた。

鋭い末脚でG1通算2勝を挙げたエイシンフラッシュ。ローズガーデン内展示馬房に放牧されている様子が、JRA公式Xで公開された。

名馬の姿を目に焼き付けようと多くのファンが囲む中、話題となったのが注意事項だ。エイシンフラッシュの血統や戦績を紹介した看板の隣に、「フラッシュ 撮影 禁止」と書かれたものが。偶然馬名と一致したこともありX上には、「撮っていいの！？撮っちゃダメなの！？」など、爆笑したり困惑したりするファンが続出した。

「ややこしいw」

「エイシンフラッシュの撮影だけ禁止なのかな？w」

「撮影は良いけど『フラッシュ』機能使用禁止という意味。お馬さん暴れます」

「フラッシュをたいての写真がダメなのか エイシンフラッシュの撮影がダメなのか わからない人いそう」

「フラッシュだけに…w」

エイシンフラッシュは父キングズベスト、母ムーンレディ（母の父プラティニ）の血統で通算27戦6勝。



（THE ANSWER編集部）