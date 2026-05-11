母の日の特別ランチに♪ 感謝の気持ちが伝わる絶品レシピ3選
母の日のランチは、いつもより少しだけ特別なメニューでお母さんへの感謝を伝えてみませんか？
ジュワッとあふれるおいしさ、とろ〜りとした食感……思わず笑顔になるレシピを厳選してご紹介します！
【人気レシピNo.1】ふわっとろ〜り！プロ直伝の絶品オムライス
母の日ランチの主役にぴったりな基本のオムライス。卵をふんわりと仕上げるプロのテクニックを使えば、まるでレストランのような仕上がりに！ケチャップライスのコク旨な味わいと、とろ〜りやわらかな卵が絡み合って、食べた瞬間に幸せな笑顔があふれます。
基本のオムライス 卵ふわっとプロ直伝の味に
【材料】（2人分）
<チキンライス>
ご飯 茶碗 2~3杯分
玉ネギ 1/2個
鶏もも肉 1/3枚
グリンピース(缶) 大さじ 2
サラダ油 小さじ 2
バター 10g
<調味料>
塩コショウ 少々
ケチャップ 大さじ 3
ウスターソース 少々
<卵液>
卵 3個
牛乳 大さじ 1.5
サラダ油 適量
<合わせソース>
ケチャップ 大さじ 3
トンカツソース 大さじ 1
パセリ 適量
【作り方】
1、＜チキンライス＞の玉ネギは1cm角くらいのみじん切りにする。鶏もも肉は玉ネギくらいの大きさに切る。グリンピースは熱湯をかけ、臭みを抜いて水気をきる。＜合わせソース＞の材料を混ぜ合わせておく。
2、フライパンにサラダ油小さじ2、バターを入れて中火にかけ、玉ネギがしんなりするまで炒める。しんなりしたら鶏もも肉を炒め合わせ、火が通ったらご飯を加えてさらに炒め合わせる。＜調味料＞の材料を加え、全体にからまったらグリンピースを加えて火を止める。
3、＜卵液＞を作る。卵を溶きほぐして牛乳を混ぜ合わせ、2つに分ける。フライパンに薄くサラダ油をひき、中火にかける。菜ばしに卵液をつけて、フライパンの中央に線を引き、すぐに卵液が固まるくらいフライパンが温まったら、半量の＜卵液＞を一気に流し入れ、全体に広げる。
4、卵が半熟になったら、中央に縦向きに(2)の＜チキンライス＞をのせ、フライパンを傾けながら、お皿に返すようにのせる。固く絞ったきれいな布巾をかぶせて形を整え、＜合わせソース＞をかけてパセリを飾る。同様にもう1回繰り返す。
【材料】（2人分）
<チキンライス>
ご飯 茶碗 2~3杯分
玉ネギ 1/2個
鶏もも肉 1/3枚
グリンピース(缶) 大さじ 2
サラダ油 小さじ 2
バター 10g
<調味料>
塩コショウ 少々
ケチャップ 大さじ 3
ウスターソース 少々
<卵液>
卵 3個
牛乳 大さじ 1.5
サラダ油 適量
<合わせソース>
ケチャップ 大さじ 3
トンカツソース 大さじ 1
パセリ 適量
【作り方】
1、＜チキンライス＞の玉ネギは1cm角くらいのみじん切りにする。鶏もも肉は玉ネギくらいの大きさに切る。グリンピースは熱湯をかけ、臭みを抜いて水気をきる。＜合わせソース＞の材料を混ぜ合わせておく。
2、フライパンにサラダ油小さじ2、バターを入れて中火にかけ、玉ネギがしんなりするまで炒める。しんなりしたら鶏もも肉を炒め合わせ、火が通ったらご飯を加えてさらに炒め合わせる。＜調味料＞の材料を加え、全体にからまったらグリンピースを加えて火を止める。
3、＜卵液＞を作る。卵を溶きほぐして牛乳を混ぜ合わせ、2つに分ける。フライパンに薄くサラダ油をひき、中火にかける。菜ばしに卵液をつけて、フライパンの中央に線を引き、すぐに卵液が固まるくらいフライパンが温まったら、半量の＜卵液＞を一気に流し入れ、全体に広げる。
4、卵が半熟になったら、中央に縦向きに(2)の＜チキンライス＞をのせ、フライパンを傾けながら、お皿に返すようにのせる。固く絞ったきれいな布巾をかぶせて形を整え、＜合わせソース＞をかけてパセリを飾る。同様にもう1回繰り返す。
【2位以降も絶品ぞろい】特別な日を彩るごちそうレシピ
【No.2】カリッとジューシー！おしゃれサーモンとバゲットのサラダ
カフェ風ランチの主役にぴったりなサーモンとバゲットのサラダ。カリカリに焼いたバゲットと、しっとり食感のサーモンの組み合わせが絶妙で、粒マスタードの効いたドレッシングが全体をキリッと引き締めます。彩りも美しく、テーブルが一気に華やぐ一皿です。
サーモンとバゲットのサラダ
【材料】（4人分）
バゲット(厚さ1cm) 8枚
サーモン(刺身用) 300g
ベビーリーフ 3袋
<ドレッシング>
粒マスタード 大さじ 2
オリーブ油 大さじ 4
酢 大さじ 3
粉チーズ 大さじ 3
塩 小さじ 1/2
砂糖 小さじ 1
粗びき黒コショウ 適量
<サワークリーム風ドレッシング>
ヨーグルト 大さじ 2
生クリーム 大さじ 1
塩 小さじ 1/2
ディル 適量
【下準備】
1、バゲットはひとくち大に切り、オーブントースターで焼き、カリカリにする。
2、サーモンは食べやすい大きさに切る。
3、ベビーリーフはたっぷりの水に放ち、パリッとしたらザルに上げてしっかり水気をきる。
4、ボウルに＜サワークリーム風ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、大きめのボウルに＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、ベビーリーフ、バゲットを加えてドレッシングを全体にからめ、器に盛る。
2、(1)にサーモンをのせ、＜サワークリーム風ドレッシング＞をかけ、ディルをのせる。
盛り付けの際は、最初にベビーリーフなどの葉もの野菜を皿にたっぷりと入れて、上から色鮮やかな具材をのせます。
【材料】（4人分）
バゲット(厚さ1cm) 8枚
サーモン(刺身用) 300g
ベビーリーフ 3袋
<ドレッシング>
粒マスタード 大さじ 2
オリーブ油 大さじ 4
酢 大さじ 3
粉チーズ 大さじ 3
塩 小さじ 1/2
砂糖 小さじ 1
粗びき黒コショウ 適量
<サワークリーム風ドレッシング>
ヨーグルト 大さじ 2
生クリーム 大さじ 1
塩 小さじ 1/2
ディル 適量
【下準備】
1、バゲットはひとくち大に切り、オーブントースターで焼き、カリカリにする。
2、サーモンは食べやすい大きさに切る。
3、ベビーリーフはたっぷりの水に放ち、パリッとしたらザルに上げてしっかり水気をきる。
4、ボウルに＜サワークリーム風ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、大きめのボウルに＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、ベビーリーフ、バゲットを加えてドレッシングを全体にからめ、器に盛る。
2、(1)にサーモンをのせ、＜サワークリーム風ドレッシング＞をかけ、ディルをのせる。
盛り付けの際は、最初にベビーリーフなどの葉もの野菜を皿にたっぷりと入れて、上から色鮮やかな具材をのせます。
【No.3】思わず笑顔に！メッセージが描けるスマイルパンケーキ
ランチの締めくくりには、見ているだけで笑顔になれるスマイルパンケーキを。チョコレートシロップで「ありがとう」のメッセージを描けば、お母さんへのサプライズにもぴったり。生クリームとイチゴを添えて、HAPPYな気持ちが伝わる一皿に仕上げましょう。
スマイルパンケーキ
【材料】（約 5枚分）
卵 1個
牛乳 120ml
薄力粉 100g
ベーキングパウダー 小さじ 1
砂糖 30g
バター 適量
<仕上げ用>
生クリーム 100ml
グラニュー糖 12g
チョコレートシロップ 適量
メープルシロップ 適量
イチゴ 適量
ミントの葉 適量
【下準備】
1、薄力粉、ベーキングパウダー、砂糖は合わせて振るい、ボウルに入れておく。
【作り方】
1、卵と牛乳を混ぜ合わせ、粉類と砂糖の入ったボウルに加えて、ダマがないように混ぜ合わせる。
2、フライパンを弱めの中火にかけてバターを熱し、(1)の生地を適量流し入れ、表面にポツポツ穴があいてきたら裏返し、きれいな焼き色がつくように焼き、皿に盛る。
3、皿やパンケーキに、チョコレートシロップでメッセージなどを描く。
4、ボウルに生クリームとグラニュー糖を入れ、7分立てにして(3)に絞り出し、イチゴ、ミントの葉を飾り、仕上げにメープルシロップをかける。
【材料】（約 5枚分）
卵 1個
牛乳 120ml
薄力粉 100g
ベーキングパウダー 小さじ 1
砂糖 30g
バター 適量
<仕上げ用>
生クリーム 100ml
グラニュー糖 12g
チョコレートシロップ 適量
メープルシロップ 適量
イチゴ 適量
ミントの葉 適量
【下準備】
1、薄力粉、ベーキングパウダー、砂糖は合わせて振るい、ボウルに入れておく。
【作り方】
1、卵と牛乳を混ぜ合わせ、粉類と砂糖の入ったボウルに加えて、ダマがないように混ぜ合わせる。
2、フライパンを弱めの中火にかけてバターを熱し、(1)の生地を適量流し入れ、表面にポツポツ穴があいてきたら裏返し、きれいな焼き色がつくように焼き、皿に盛る。
3、皿やパンケーキに、チョコレートシロップでメッセージなどを描く。
4、ボウルに生クリームとグラニュー糖を入れ、7分立てにして(3)に絞り出し、イチゴ、ミントの葉を飾り、仕上げにメープルシロップをかける。
シーン別に楽しむ母の日ランチのポイント
母の日のランチは、シーンや好みに合わせてレシピを選ぶのがポイント。
家族みんなでにぎやかに楽しむなら、ボリューム満点のオムライスやサーモンとバゲットのサラダがおすすめ。ゆったりとしたおうちカフェ気分を演出したいなら、メッセージを描いたスマイルパンケーキをテーブルの中心に飾って特別感を高めてみて。どのレシピも、お母さんへの感謝の気持ちをこめて作ることで、いつもの何倍もおいしく感じられるはずです。
今年の母の日は、手作りの特別ランチで「ありがとう」の気持ちを伝えてみませんか？
(E・レシピ編集部)