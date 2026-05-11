母の日のランチは、いつもより少しだけ特別なメニューでお母さんへの感謝を伝えてみませんか？

ジュワッとあふれるおいしさ、とろ〜りとした食感……思わず笑顔になるレシピを厳選してご紹介します！


【人気レシピNo.1】ふわっとろ〜り！プロ直伝の絶品オムライス

母の日ランチの主役にぴったりな基本のオムライス。卵をふんわりと仕上げるプロのテクニックを使えば、まるでレストランのような仕上がりに！ケチャップライスのコク旨な味わいと、とろ〜りやわらかな卵が絡み合って、食べた瞬間に幸せな笑顔があふれます。


基本のオムライス 卵ふわっとプロ直伝の味に


【材料】（2人分）

<チキンライス>
  ご飯 茶碗 2~3杯分
  玉ネギ 1/2個
  鶏もも肉 1/3枚
  グリンピース(缶) 大さじ 2
サラダ油 小さじ 2
バター 10g
<調味料>
  塩コショウ 少々
  ケチャップ 大さじ 3
  ウスターソース 少々
<卵液>
  卵 3個
  牛乳 大さじ 1.5
サラダ油 適量
<合わせソース>
  ケチャップ 大さじ 3
  トンカツソース 大さじ 1
パセリ 適量

【作り方】

1、＜チキンライス＞の玉ネギは1cm角くらいのみじん切りにする。鶏もも肉は玉ネギくらいの大きさに切る。グリンピースは熱湯をかけ、臭みを抜いて水気をきる。＜合わせソース＞の材料を混ぜ合わせておく。



2、フライパンにサラダ油小さじ2、バターを入れて中火にかけ、玉ネギがしんなりするまで炒める。しんなりしたら鶏もも肉を炒め合わせ、火が通ったらご飯を加えてさらに炒め合わせる。＜調味料＞の材料を加え、全体にからまったらグリンピースを加えて火を止める。



3、＜卵液＞を作る。卵を溶きほぐして牛乳を混ぜ合わせ、2つに分ける。フライパンに薄くサラダ油をひき、中火にかける。菜ばしに卵液をつけて、フライパンの中央に線を引き、すぐに卵液が固まるくらいフライパンが温まったら、半量の＜卵液＞を一気に流し入れ、全体に広げる。



4、卵が半熟になったら、中央に縦向きに(2)の＜チキンライス＞をのせ、フライパンを傾けながら、お皿に返すようにのせる。固く絞ったきれいな布巾をかぶせて形を整え、＜合わせソース＞をかけてパセリを飾る。同様にもう1回繰り返す。





【2位以降も絶品ぞろい】特別な日を彩るごちそうレシピ

【No.2】カリッとジューシー！おしゃれサーモンとバゲットのサラダ


カフェ風ランチの主役にぴったりなサーモンとバゲットのサラダ。カリカリに焼いたバゲットと、しっとり食感のサーモンの組み合わせが絶妙で、粒マスタードの効いたドレッシングが全体をキリッと引き締めます。彩りも美しく、テーブルが一気に華やぐ一皿です。


サーモンとバゲットのサラダ


【材料】（4人分）

バゲット(厚さ1cm) 8枚
サーモン(刺身用) 300g
ベビーリーフ 3袋
<ドレッシング>
  粒マスタード 大さじ 2
  オリーブ油 大さじ 4
  酢 大さじ 3
  粉チーズ 大さじ 3
  塩 小さじ 1/2
  砂糖 小さじ 1
  粗びき黒コショウ 適量
<サワークリーム風ドレッシング>
  ヨーグルト 大さじ 2
  生クリーム 大さじ 1
  塩 小さじ 1/2
ディル 適量

【下準備】

1、バゲットはひとくち大に切り、オーブントースターで焼き、カリカリにする。



2、サーモンは食べやすい大きさに切る。

3、ベビーリーフはたっぷりの水に放ち、パリッとしたらザルに上げてしっかり水気をきる。

4、ボウルに＜サワークリーム風ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1、大きめのボウルに＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、ベビーリーフ、バゲットを加えてドレッシングを全体にからめ、器に盛る。



2、(1)にサーモンをのせ、＜サワークリーム風ドレッシング＞をかけ、ディルをのせる。

盛り付けの際は、最初にベビーリーフなどの葉もの野菜を皿にたっぷりと入れて、上から色鮮やかな具材をのせます。





【No.3】思わず笑顔に！メッセージが描けるスマイルパンケーキ


ランチの締めくくりには、見ているだけで笑顔になれるスマイルパンケーキを。チョコレートシロップで「ありがとう」のメッセージを描けば、お母さんへのサプライズにもぴったり。生クリームとイチゴを添えて、HAPPYな気持ちが伝わる一皿に仕上げましょう。


スマイルパンケーキ


【材料】（約 5枚分）

卵 1個
牛乳 120ml
薄力粉 100g
ベーキングパウダー 小さじ 1
砂糖 30g
バター 適量
<仕上げ用>
  生クリーム 100ml
  グラニュー糖 12g
  チョコレートシロップ 適量
  メープルシロップ 適量
  イチゴ 適量
  ミントの葉 適量

【下準備】

1、薄力粉、ベーキングパウダー、砂糖は合わせて振るい、ボウルに入れておく。



【作り方】

1、卵と牛乳を混ぜ合わせ、粉類と砂糖の入ったボウルに加えて、ダマがないように混ぜ合わせる。



2、フライパンを弱めの中火にかけてバターを熱し、(1)の生地を適量流し入れ、表面にポツポツ穴があいてきたら裏返し、きれいな焼き色がつくように焼き、皿に盛る。



3、皿やパンケーキに、チョコレートシロップでメッセージなどを描く。



4、ボウルに生クリームとグラニュー糖を入れ、7分立てにして(3)に絞り出し、イチゴ、ミントの葉を飾り、仕上げにメープルシロップをかける。





シーン別に楽しむ母の日ランチのポイント

母の日のランチは、シーンや好みに合わせてレシピを選ぶのがポイント。

家族みんなでにぎやかに楽しむなら、ボリューム満点のオムライスやサーモンとバゲットのサラダがおすすめ。ゆったりとしたおうちカフェ気分を演出したいなら、メッセージを描いたスマイルパンケーキをテーブルの中心に飾って特別感を高めてみて。どのレシピも、お母さんへの感謝の気持ちをこめて作ることで、いつもの何倍もおいしく感じられるはずです。

今年の母の日は、手作りの特別ランチで「ありがとう」の気持ちを伝えてみませんか？


(E・レシピ編集部)