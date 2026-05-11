母の日のランチは、いつもより少しだけ特別なメニューでお母さんへの感謝を伝えてみませんか？



ジュワッとあふれるおいしさ、とろ〜りとした食感……思わず笑顔になるレシピを厳選してご紹介します！

【人気レシピNo.1】ふわっとろ〜り！プロ直伝の絶品オムライス

母の日ランチの主役にぴったりな基本のオムライス。卵をふんわりと仕上げるプロのテクニックを使えば、まるでレストランのような仕上がりに！ケチャップライスのコク旨な味わいと、とろ〜りやわらかな卵が絡み合って、食べた瞬間に幸せな笑顔があふれます。







【材料】（2人分）



<チキンライス>

ご飯 茶碗 2~3杯分

玉ネギ 1/2個

鶏もも肉 1/3枚

グリンピース(缶) 大さじ 2

サラダ油 小さじ 2

バター 10g

<調味料>

塩コショウ 少々

ケチャップ 大さじ 3

ウスターソース 少々

<卵液>

卵 3個

牛乳 大さじ 1.5

サラダ油 適量

<合わせソース>

ケチャップ 大さじ 3

トンカツソース 大さじ 1

パセリ 適量



【作り方】



1、＜チキンライス＞の玉ネギは1cm角くらいのみじん切りにする。鶏もも肉は玉ネギくらいの大きさに切る。グリンピースは熱湯をかけ、臭みを抜いて水気をきる。＜合わせソース＞の材料を混ぜ合わせておく。







2、フライパンにサラダ油小さじ2、バターを入れて中火にかけ、玉ネギがしんなりするまで炒める。しんなりしたら鶏もも肉を炒め合わせ、火が通ったらご飯を加えてさらに炒め合わせる。＜調味料＞の材料を加え、全体にからまったらグリンピースを加えて火を止める。







3、＜卵液＞を作る。卵を溶きほぐして牛乳を混ぜ合わせ、2つに分ける。フライパンに薄くサラダ油をひき、中火にかける。菜ばしに卵液をつけて、フライパンの中央に線を引き、すぐに卵液が固まるくらいフライパンが温まったら、半量の＜卵液＞を一気に流し入れ、全体に広げる。







4、卵が半熟になったら、中央に縦向きに(2)の＜チキンライス＞をのせ、フライパンを傾けながら、お皿に返すようにのせる。固く絞ったきれいな布巾をかぶせて形を整え、＜合わせソース＞をかけてパセリを飾る。同様にもう1回繰り返す。







基本のオムライス 卵ふわっとプロ直伝の味に【材料】（2人分）<チキンライス>ご飯 茶碗 2~3杯分玉ネギ 1/2個鶏もも肉 1/3枚グリンピース(缶) 大さじ 2サラダ油 小さじ 2バター 10g<調味料>塩コショウ 少々ケチャップ 大さじ 3ウスターソース 少々<卵液>卵 3個牛乳 大さじ 1.5サラダ油 適量<合わせソース>ケチャップ 大さじ 3トンカツソース 大さじ 1パセリ 適量【作り方】1、＜チキンライス＞の玉ネギは1cm角くらいのみじん切りにする。鶏もも肉は玉ネギくらいの大きさに切る。グリンピースは熱湯をかけ、臭みを抜いて水気をきる。＜合わせソース＞の材料を混ぜ合わせておく。2、フライパンにサラダ油小さじ2、バターを入れて中火にかけ、玉ネギがしんなりするまで炒める。しんなりしたら鶏もも肉を炒め合わせ、火が通ったらご飯を加えてさらに炒め合わせる。＜調味料＞の材料を加え、全体にからまったらグリンピースを加えて火を止める。3、＜卵液＞を作る。卵を溶きほぐして牛乳を混ぜ合わせ、2つに分ける。フライパンに薄くサラダ油をひき、中火にかける。菜ばしに卵液をつけて、フライパンの中央に線を引き、すぐに卵液が固まるくらいフライパンが温まったら、半量の＜卵液＞を一気に流し入れ、全体に広げる。4、卵が半熟になったら、中央に縦向きに(2)の＜チキンライス＞をのせ、フライパンを傾けながら、お皿に返すようにのせる。固く絞ったきれいな布巾をかぶせて形を整え、＜合わせソース＞をかけてパセリを飾る。同様にもう1回繰り返す。

【No.2】カリッとジューシー！おしゃれサーモンとバゲットのサラダ

【2位以降も絶品ぞろい】特別な日を彩るごちそうレシピ

カフェ風ランチの主役にぴったりなサーモンとバゲットのサラダ。カリカリに焼いたバゲットと、しっとり食感のサーモンの組み合わせが絶妙で、粒マスタードの効いたドレッシングが全体をキリッと引き締めます。彩りも美しく、テーブルが一気に華やぐ一皿です。







【材料】（4人分）



バゲット(厚さ1cm) 8枚

サーモン(刺身用) 300g

ベビーリーフ 3袋

<ドレッシング>

粒マスタード 大さじ 2

オリーブ油 大さじ 4

酢 大さじ 3

粉チーズ 大さじ 3

塩 小さじ 1/2

砂糖 小さじ 1

粗びき黒コショウ 適量

<サワークリーム風ドレッシング>

ヨーグルト 大さじ 2

生クリーム 大さじ 1

塩 小さじ 1/2

ディル 適量



【下準備】



1、バゲットはひとくち大に切り、オーブントースターで焼き、カリカリにする。







2、サーモンは食べやすい大きさに切る。



3、ベビーリーフはたっぷりの水に放ち、パリッとしたらザルに上げてしっかり水気をきる。



4、ボウルに＜サワークリーム風ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、大きめのボウルに＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、ベビーリーフ、バゲットを加えてドレッシングを全体にからめ、器に盛る。







2、(1)にサーモンをのせ、＜サワークリーム風ドレッシング＞をかけ、ディルをのせる。



盛り付けの際は、最初にベビーリーフなどの葉もの野菜を皿にたっぷりと入れて、上から色鮮やかな具材をのせます。







サーモンとバゲットのサラダ【材料】（4人分）バゲット(厚さ1cm) 8枚サーモン(刺身用) 300gベビーリーフ 3袋<ドレッシング>粒マスタード 大さじ 2オリーブ油 大さじ 4酢 大さじ 3粉チーズ 大さじ 3塩 小さじ 1/2砂糖 小さじ 1粗びき黒コショウ 適量<サワークリーム風ドレッシング>ヨーグルト 大さじ 2生クリーム 大さじ 1塩 小さじ 1/2ディル 適量【下準備】1、バゲットはひとくち大に切り、オーブントースターで焼き、カリカリにする。2、サーモンは食べやすい大きさに切る。3、ベビーリーフはたっぷりの水に放ち、パリッとしたらザルに上げてしっかり水気をきる。4、ボウルに＜サワークリーム風ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、大きめのボウルに＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、ベビーリーフ、バゲットを加えてドレッシングを全体にからめ、器に盛る。2、(1)にサーモンをのせ、＜サワークリーム風ドレッシング＞をかけ、ディルをのせる。盛り付けの際は、最初にベビーリーフなどの葉もの野菜を皿にたっぷりと入れて、上から色鮮やかな具材をのせます。

【No.3】思わず笑顔に！メッセージが描けるスマイルパンケーキ

ランチの締めくくりには、見ているだけで笑顔になれるスマイルパンケーキを。チョコレートシロップで「ありがとう」のメッセージを描けば、お母さんへのサプライズにもぴったり。生クリームとイチゴを添えて、HAPPYな気持ちが伝わる一皿に仕上げましょう。







【材料】（約 5枚分）



卵 1個

牛乳 120ml

薄力粉 100g

ベーキングパウダー 小さじ 1

砂糖 30g

バター 適量

<仕上げ用>

生クリーム 100ml

グラニュー糖 12g

チョコレートシロップ 適量

メープルシロップ 適量

イチゴ 適量

ミントの葉 適量



【下準備】



1、薄力粉、ベーキングパウダー、砂糖は合わせて振るい、ボウルに入れておく。







【作り方】



1、卵と牛乳を混ぜ合わせ、粉類と砂糖の入ったボウルに加えて、ダマがないように混ぜ合わせる。







2、フライパンを弱めの中火にかけてバターを熱し、(1)の生地を適量流し入れ、表面にポツポツ穴があいてきたら裏返し、きれいな焼き色がつくように焼き、皿に盛る。







3、皿やパンケーキに、チョコレートシロップでメッセージなどを描く。







4、ボウルに生クリームとグラニュー糖を入れ、7分立てにして(3)に絞り出し、イチゴ、ミントの葉を飾り、仕上げにメープルシロップをかける。







スマイルパンケーキ【材料】（約 5枚分）卵 1個牛乳 120ml薄力粉 100gベーキングパウダー 小さじ 1砂糖 30gバター 適量<仕上げ用>生クリーム 100mlグラニュー糖 12gチョコレートシロップ 適量メープルシロップ 適量イチゴ 適量ミントの葉 適量【下準備】1、薄力粉、ベーキングパウダー、砂糖は合わせて振るい、ボウルに入れておく。【作り方】1、卵と牛乳を混ぜ合わせ、粉類と砂糖の入ったボウルに加えて、ダマがないように混ぜ合わせる。2、フライパンを弱めの中火にかけてバターを熱し、(1)の生地を適量流し入れ、表面にポツポツ穴があいてきたら裏返し、きれいな焼き色がつくように焼き、皿に盛る。3、皿やパンケーキに、チョコレートシロップでメッセージなどを描く。4、ボウルに生クリームとグラニュー糖を入れ、7分立てにして(3)に絞り出し、イチゴ、ミントの葉を飾り、仕上げにメープルシロップをかける。

シーン別に楽しむ母の日ランチのポイント

母の日のランチは、シーンや好みに合わせてレシピを選ぶのがポイント。



家族みんなでにぎやかに楽しむなら、ボリューム満点のオムライスやサーモンとバゲットのサラダがおすすめ。ゆったりとしたおうちカフェ気分を演出したいなら、メッセージを描いたスマイルパンケーキをテーブルの中心に飾って特別感を高めてみて。どのレシピも、お母さんへの感謝の気持ちをこめて作ることで、いつもの何倍もおいしく感じられるはずです。



今年の母の日は、手作りの特別ランチで「ありがとう」の気持ちを伝えてみませんか？

(E・レシピ編集部)