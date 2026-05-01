プレミアリーグ 25/26の第36節 ウェストハムとアーセナルの試合が、5月11日00:30にロンドン・スタジアムにて行われた。

ウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）、ジャロッド・ボーウェン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、ブカヨ・サカ（FW）らが先発に名を連ねた。

28分、アーセナルが選手交代を行う。ベン・ホワイト（DF）に代わりマルティン・スビメンディ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

46分、アーセナルが選手交代を行う。リッカルド・カラフィオーリ（DF）からクリスティアン・モスケラ（DF）に交代した。

66分、ウェストハムが選手交代を行う。バレンティン・カステジャーノス（FW）からパブロ（FW）に交代した。

67分、アーセナルは同時に2人を交代。エベレチ・エゼ（FW）、マルティン・スビメンディ（MF）に代わりマルティン・ウーデゴール（MF）、カイ・ハーバーツ（FW）がピッチに入る。

80分、アーセナルが選手交代を行う。ブカヨ・サカ（FW）からチュクノンソー・マドゥエケ（FW）に交代した。

83分、ついに均衡が崩れる。アーセナルのマルティン・ウーデゴール（MF）のアシストからレアンドロ・トロサール（MF）がゴールが生まれアーセナルが先制する。

その後もウェストハムの選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アーセナルが0-1で勝利した。

なお、ウェストハムは34分にバレンティン・カステジャーノス（FW）、38分にクライセンチオ・サマービル（FW）、68分にジャンクレール・トディボ（DF）に、またアーセナルは77分にブカヨ・サカ（FW）、79分にクリスティアン・モスケラ（DF）、89分にウィリアム・サリバ（DF）、90+1分にレアンドロ・トロサール（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 02:40:14 更新