プレミアリーグ 25/26の第36節 クリスタルパレスとエバートンの試合が、5月10日22:00にセルハースト・パークにて行われた。

クリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、イスマイラ・サール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはベト（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。エバートンのジェームズ・ターコウスキ（DF）がゴールを決めてエバートンが先制。

しかし、34分クリスタルパレスが同点に追いつく。イスマイラ・サール（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

その直後の47分エバートンが逆転。ジェームズ・ターコウスキ（DF）のアシストからベト（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

65分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ヨルゲン・ラルセン（FW）からジャンフィリップ・マテタ（FW）に交代した。

70分、エバートンが選手交代を行う。ベト（FW）からティエルノ・バリー（FW）に交代した。

77分クリスタルパレスのジャンフィリップ・マテタ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）はフル出場した。

2026-05-11 00:00:10 更新