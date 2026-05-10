ぐっすり寝ている大型犬と、一緒に遊びたい赤ちゃんの尊すぎる姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「最高に可愛いぃ」「本当の姉妹みたい」といったコメントが寄せられています。

【動画：お昼寝している大型犬と遊びたい赤ちゃん→『起きて！』と合図をして…本当の姉妹のような『尊い光景』】

熟睡中のワンコを起こしてみる赤ちゃん

TikTokアカウント「itochan1022」に投稿されたのは、スタンダードプードル「ウナ」ちゃんと遊びたい小さな赤ちゃん「いと」ちゃんのお姿。ウナちゃんは、ぐっすりとお昼寝中のようです。

爆睡中のウナちゃんを見つめていたいとちゃんでしたが、ウナちゃんの足を小さなおててでトントン。「起きてー」と必死にアピールしてみますが、ウナちゃんは目を開けてくれる気配が全くありません…！

ワンコが起きない→一緒にねんね

いとちゃんなりの「全力アピール」は全然伝わらず、ウナちゃんは熟睡しっぱなし。すると、いとちゃんはウナちゃんを起こそうとするのをやめて、「一緒にねんねしようかな」とばかりに隣でゴロゴロし始めたんだとか。

それでも、ウナちゃんの様子が気になってしまういとちゃん。ママ曰く「お昼はよーーーく寝る」というウナちゃんは、「ぬいぐるみなのでは…」と思わず疑ってしまうほどに微動だにしません。

寄り添う姿は、まるで姉妹

いつもはウナちゃんがいとちゃんへの母性を爆発させているそうですが、お昼寝中はさすがに無理なよう。それでも、寝ているウナちゃんの隣にそっと寄り添っているいとちゃんの健気さに、ついときめいてしまいます…！

ずっと隣にいるいとちゃんを、ウナちゃんも完全に受け入れているよう。まるで本物の姉妹のような愛に溢れた光景は、多くの人をほっこりさせることとなったのでした。

投稿には「最高に可愛いぃ」「本当の姉妹みたい」「ぬいぐるみかと思ったら本物のワンちゃんだったｗ」「癒されます」「気になる存在なんだね」「仲良くスクスク大きくなってね」といったコメントが寄せられています。

いとちゃんとウナちゃんの温かい日常は、TikTokアカウント「itochan1022」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「itochan1022」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。