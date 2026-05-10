ロバーツ監督「投手を確保するために、また入れ替えを行うだろう」

【MLB】ブレーブス 7ー2 ドジャース（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は9日（日本時間10日）、投手陣を再編成する考えを示した。本拠地のブレーブス戦で完敗。試合後の会見で「投手を確保するために、また入れ替えを行うだろう。たぶんそうする。そうすれば、もう少しカバーできるだろう」と話した。

6日（同7日）に昇格したばかりの右腕ブロック・スチュワートが左足の骨棘のため負傷者リスト（IL）入り。8日（同9日）には長身右腕タイナー・グラスノーが腰を痛めて戦線離脱。ブレイク・スネルの復帰が9日（同10日）に早まった。チーム防御率3.17はリーグ2位だが、投手陣の編成はバタバタとなっている。

10日（同11日）のブレーブス戦では左腕ジャスティン・ロブレスキーが先発する。「明日はロボ（ロブレスキーの愛称）が投げる。やってもらうしかない。自信があるよ。今までのような投球をしてくれることを祈っている」と期待を込めた。（Full-Count編集部）