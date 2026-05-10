[5.10 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第16節](カンセキ)

※14:00開始

主審:田邉裕樹

<出場メンバー>

[栃木SC]

先発

GK 21 櫻庭立樹

DF 24 田端琉聖

DF 25 岩崎博

DF 26 田畑知起

MF 7 川名連介

MF 13 大曽根広汰

MF 15 堤陽輝

MF 17 杉森考起

MF 27 永井大士

MF 47 吉野陽翔

FW 9 近藤慶一

控え

GK 31 鹿野修平

DF 37 木邨優人

MF 4 佐藤祥

MF 39 屋宜和真

MF 40 食野壮磨

MF 81 中野克哉

FW 19 庄司朗

FW 29 矢野貴章

FW 80 オタボー・ケネス

監督

米山篤志

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 3 飯泉涼矢

DF 5 長井一真

DF 17 野々村鷹人

DF 22 高橋秀典

MF 7 水谷拓磨

MF 14 大石竜平

MF 16 吉岡雅和

MF 66 土井紅貴

FW 8 梅田魁人

FW 18 半田航也

控え

GK 23 矢田貝壮貴

GK 47 堀内智葵

DF 4 岡野洵

MF 77 中野嘉大

FW 11 佐川洸介

FW 34 鈴木翔大

FW 52 西村真祈

監督

吉田謙