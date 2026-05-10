栃木SCvs秋田 スタメン発表
[5.10 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第16節](カンセキ)
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 21 櫻庭立樹
DF 24 田端琉聖
DF 25 岩崎博
DF 26 田畑知起
MF 7 川名連介
MF 13 大曽根広汰
MF 15 堤陽輝
MF 17 杉森考起
MF 27 永井大士
MF 47 吉野陽翔
FW 9 近藤慶一
控え
GK 31 鹿野修平
DF 37 木邨優人
MF 4 佐藤祥
MF 39 屋宜和真
MF 40 食野壮磨
MF 81 中野克哉
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
FW 80 オタボー・ケネス
監督
米山篤志
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 3 飯泉涼矢
DF 5 長井一真
DF 17 野々村鷹人
DF 22 高橋秀典
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
MF 16 吉岡雅和
MF 66 土井紅貴
FW 8 梅田魁人
FW 18 半田航也
控え
GK 23 矢田貝壮貴
GK 47 堀内智葵
DF 4 岡野洵
MF 77 中野嘉大
FW 11 佐川洸介
FW 34 鈴木翔大
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 21 櫻庭立樹
DF 24 田端琉聖
DF 25 岩崎博
DF 26 田畑知起
MF 7 川名連介
MF 13 大曽根広汰
MF 15 堤陽輝
MF 17 杉森考起
MF 27 永井大士
MF 47 吉野陽翔
FW 9 近藤慶一
控え
GK 31 鹿野修平
DF 37 木邨優人
MF 4 佐藤祥
MF 39 屋宜和真
MF 81 中野克哉
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
FW 80 オタボー・ケネス
監督
米山篤志
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 3 飯泉涼矢
DF 5 長井一真
DF 17 野々村鷹人
DF 22 高橋秀典
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
MF 16 吉岡雅和
MF 66 土井紅貴
FW 8 梅田魁人
FW 18 半田航也
控え
GK 23 矢田貝壮貴
GK 47 堀内智葵
DF 4 岡野洵
MF 77 中野嘉大
FW 11 佐川洸介
FW 34 鈴木翔大
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙