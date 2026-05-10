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YouTubeチャンネル「チームWADA【本物の外科医YouTuber】」が「大腸カメラをする医師と受ける医師、２人の１日に密着【本物の外科医が人間ドック受けてみた】」を公開した。動画では、シカゴ大学心臓外科の北原大翔先生が湘南鎌倉総合病院で人間ドックを受診する様子と、検査を担当する予防医学センターの濱中潤先生の1日に密着。医師目線でのリアルな検査体験を伝えている。



北原先生が人間ドックを受診した理由は、「家族ができて、自分一人の体じゃなくなった」ことや、妻からの強い勧めがあったためだという。午前中は、身体測定から始まり、血液検査、血圧測定、超音波検査などを順番にこなしていく。超音波検査では、骨の下に隠れている臓器を見やすくするために息を吸ったり吐いたりする理由が解説されている。



午後からは、鎮静剤を用いた胃カメラと大腸カメラの検査へ。検査を担当する濱中先生が手際よく内視鏡を操作する中、鎮静下にある北原先生は「Feel like pressure inside the stomach（お腹の中にプレッシャーを感じました）」と突然英語で話し出し、周囲を驚かせる場面も。



大腸カメラの最中にも意識を保とうとする北原先生に対し、濱中先生はモニターを見ながら大腸の構造を丁寧に解説していく。検査後、自身の記憶がほとんどないことに気づいた北原先生は「プロポフォールとかそういうの自白剤みたいな効果があるよね（そんなことはありません）」と語り、笑いを誘った。その後の結果説明では、胃に軽い逆流性食道炎が見られたものの、大腸にポリープなどの異常はないことが伝えられた。



普段は患者を診る側の医師が、自ら検査を受けるリアルな姿と、検査を行う医師のプロフェッショナルな仕事ぶりを収めた本動画。胃カメラや大腸カメラへの不安を和らげ、定期的な健康診断の重要性を再認識させてくれる内容となっている。自身の生活習慣を見直すきっかけとして、ぜひ動画をチェックしてみてはいかがだろうか。