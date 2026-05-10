「亡くなった当日に（訃報の）連絡をもらってね。その日はGWの祝日だったけど、自分の店を開けて献杯。一人で健二さんの思い出をつぶやいていたんですよ」

こうしみじみと語るのは、6日に亡くなったアクション俳優・大葉健二さん（享年72）の“盟友”である俳優・関根大学（69）だ。

‘82年放送の『宇宙刑事ギャバン』（テレビ朝日系）の主人公・ギャバン役ほか、『バトルフィーバーJ』、『電子戦隊デンジマン』など特撮ヒーローもので活躍した大葉さん。今年4月から『宇宙刑事』シリーズとして44年ぶりに復活した『宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系）が放送されていたのだが、大葉さんが再び脚光を浴びていた矢先の悲しい報せとなってしまった。

「大葉さんはドラマ『キイハンター』（TBS系）に出演していた故・千葉真一さんに憧れ、アクション俳優を目指すことを決意。千葉さんが立ち上げた『ジャパンアクションクラブ（JAC）』の一期生となり、一躍スターダムにのし上がりました。

‘03年にはクエンティン・タランティーノ監督のオファーで『キル・ビル Vol.1』にも出演。ハリウッドに進出するなどさらなる活躍が期待されていましたが、’18年5月に地元の愛媛県内にある自宅で倒れてから療養生活を送っていました」（スポーツ紙記者）

冒頭の関根は、大葉さんの後輩にあたるJAC7期生。『ギャバン』にもゲスト出演したこともあるなど、古くからの盟友関係にある。’09年には同じくJAC出身の井上誠吾（73）とともに、大葉さんと演劇ユニット『磨心頑（ましんがん）』を結成。現在は俳優業の傍ら、北区赤羽にスナック『関根大学の店』を経営している。

「倒れる直前までよく健二さんとは一緒に飲んでいてね。もちろん健二さんが先輩で私の方が年下なんだけど、気が合うのでいつも一緒にいたんですよ。東京に来たときは、必ず俺の店にも寄ってくれていました。

健二さんはお酒が好きで、付き合いがいいんです。楽しい飲み方で自慢話なんか一切しない。よく大好きだというドリフの『カトちゃん、ぺッ！』（加藤茶のギャグ）とか、南州太郎さんの“おじゃまします！”なんてギャグを言ったりね。ドラマでは大の二枚目だったけど、素顔は三枚目でしたね」

大葉さんが倒れた‘18年5月のわずか数日前、関根は店で彼と一緒に飲んでいたという。

「その日は（井上）誠吾さんと3人でいつものように飲んでいてね。その帰りに誠吾さんが大葉さんを新宿まで送ると、帰り際に『今日はありがとう！また一緒にやろう』と言って手をギューッと握ったそうなんです。『いつもはそういったことはしないのに。いつもと様子が違う……』と誠吾さんが言っていました。その後、故郷で倒れることになったのですが、もしかするとあれは何か我々に言いたかったのかもしれない……」

■「ヒロ（真田広之）もショックを受けているんじゃないでしょうか」

2〜3年前、大葉さんが闘病していた愛媛県まで関根はお見舞いに行ったという。

「誠吾さんともう一人の3人で行って、健二さんに会ってきました。奥さんが『みんな来てくれたよ！分かる？』と声を掛けたら、目で合図してくれてね。起き上がろうとしてくれて、奥さんも『いつもと違いますね』と言ってくれました。今日まで本当にご家族は大変だったと思います。ただ健二さんは強い人だから、家族と一緒に病気と闘っていたんだと思います」

関根が聞いた話では、『ギャバン』主題歌を歌っていたアニメソングの帝王・串田アキラ（79）もお見舞いに行っていたという。

「串田さんが健二さんのもとに駆け付けて、入院先の病院でちょっとした“ギャバンショー”が行われたそうです。健二さんも車椅子で登場して、主題歌の“男なんだろう〜”というフレーズで盛り上がったそうです。ファンサービスは徹底していた健二さんだから、それは本望だったでしょうね」

JAC時代から大葉さんの素質と才能は群を抜いていたという。

「オヤジ（千葉さん）も健二さんには目をかけていた。だから大葉の葉は、千葉からとったもの。身体能力では、歴代のJACメンバーでも1，2位を争うほど。今、『SHOGUN』で活躍しているヒロくん（真田広之）にも教えていたほどで、仲も良かった。訃報を聞いてヒロもショックを受けているんじゃないでしょうか。『ギャバン』では当時禁じられていたアクションも自ら率先してやっていました。でも、身体能力が高いからケガをしないんです。本当にアクションのために生まれてきたような人でした」

久しぶりにお見舞いに行こうとしていた矢先の訃報だったという。

「ちょうど先日、誠吾さんと『またお見舞いに行かなくちゃ』と話していたところだったんです……。お葬式には行けないのですが、近いうちに健二さんのお墓詣りに行こうと思っています。本当にまっすぐな、素晴らしい先輩でした。今頃は天国でオヤジと再会して、お酒でも飲んでいるんじゃないかな……」

偉大なアクション俳優の冥福を祈りたい。