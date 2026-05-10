◇WBO世界ヘビー級タイトルマッチ 同級3位 ダニエル・デュボア（英国）＜12回戦＞王者 ファビオ・ウォードリー（英国）（2026年5月9日 英マンチェスター）

プロボクシング元WBA、IBF世界ヘビー級王者のダニエル・デュボア（28＝英国）がWBO同級王者ファビオ・ウォードリー（31＝同）に11回TKO勝ちし、世界王者に返り咲いた。戦績は23勝22KO3敗。初防衛に失敗したウォードリーはプロ初黒星で20勝19KO1敗1分け。

試合開始10秒、ウォードリーの右フックが頭をかすめると、デュボアが尻もちをつくダウン。デュボアは3回にも右フックを受け、よろけるようにダウンを喫した。しかし、鋭い左ジャブと強烈な右ストレートで終始優位に立ち、ウォードリーは鼻から出血し、はれた右目がふさがり始めた。11回にデュボアの左フックでウォードリーがよろけると、レフェリーが試合をストップした。

デュボアは21年6月にWBA世界ヘビー級暫定王座、22年6月にWBA同級正規王座を獲得。23年8月にオレクサンドル・ウシク（ウクライナ）との統一戦にKO負けして陥落し、24年6月にIBF王座を獲得（暫定王座から正規王者に認定）も、25年7月に再びウシクにKO負けして無冠となっていた。

デュボアは「まさに戦争だった」と振り返り、「これで俺に根性があると分かっただろう。リングの中で俺は戦士だ。ダウンをはね返して、強くなって戻ってきた。この試合を糧に成長して、より強いファイターになりたい」と勝ち誇った。ウォードリーの健闘を称え、最後は「楽しんでいただけましたか？」と観衆に向かって叫んだ。プロモーターのフランク・ウォーレン氏は「私がこれまで開催した最高のヘビー級タイトルマッチ」と試合を絶賛。試合契約には再戦条項があり、「ファビオは必ず戻ってくる」と話した。