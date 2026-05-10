谷田侑里香は40位に後退 ウォングラスが独走態勢/エプソン・ツアー
＜リライアンス・マトリックス選手権 presented by エプソン 3日目◇9日◇6735ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第3ラウンドが終了した。
【写真】いつもと雰囲気違う…髪を下ろした谷田侑里香
トータル7アンダーの13位タイから出た谷田侑里香は、1バーディ・3ボギーの「74」と今週初のオーバーパーを喫し、トータル5アンダーの40位タイに後退した。単独首位から出た チョルチェバ・ウォングラス は、この日も首位をキープ。2位に5打差をつけるトータル21アンダーまで伸ばし、独走態勢を築いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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