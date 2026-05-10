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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

iPhone 17 シリーズなどの最新スマートフォンユーザーで、安定した充電力を手に入れながらデスクと荷物にミニマムスッキリさせたい…という欲張りさんへ。

4月28日に発売したAnker（アンカー）のマグネット式イヤレス充電器「Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable) 」こそがその欲望を叶えてくれるので、ぜひチェックしてください！

■この記事で紹介している商品

Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable) ブラック Qi2 25W対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 iPhone MagSafe対応 iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max 19,990円 Amazonで見る PR PR

Qi2 25W対応＆冷却ファン搭載の画期的なワイヤレス充電器

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「Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable) 」の特長は、なんといっても業界最新規格である「Qi2 25W」に対応している点。

iPhone 17 Proを約26分で50%以上充電できるほど、驚異的なスピードを発揮してくれちゃいます。

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本体に冷却ファン（AirCool技術）を内蔵している点も見逃せません。

充電時の温度上昇を抑えることで熱による充電速度の低下を防ぎ、常にパワフルで安定した充電を実現してくれるんです。

ちなみに「冷却ファンの音って気になるんだよな…」なんて心配は御無用。オン・オフの切り替えが可能で、日中はフルスピード、就寝時はファンを止めて（または低速で）静かに充電するといった使い分けができますよ。

3台同時充電＆折りたたみ設計で、デスクも荷物もスッキリ

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これ1台でマグネット式ワイヤレス充電対応のスマートフォン、Apple Watch、ワイヤレスイヤホンの3台を同時に充電。デスクのごちゃつきを防いでくれます。

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さらに、折りたたみが可能な設計かつ約231g（iPhone 17 Pro Maxとほぼ同等）のコンパクト感で、旅行・出張時の持ち運びにとっても便利です。

最先端のガジェット好きなら、「Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable) 」は見逃せませんよね？

Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable) ブラック Qi2 25W対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 iPhone MagSafe対応 iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max 19,990円 Amazonで見る PR PR

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Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand) ブラック Qi2 25W対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 iPhone 17シリーズ iPhone Air 対応 MagSafe対応 21,990円 Amazonで見る PR PR

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