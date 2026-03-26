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【まとめ】AR車窓や未来のモビリティも！大阪万博の鉄道関連の見どころをダイジェスト解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【大阪万博】これが未来の鉄道…その展示と驚きの万博輸送とは？■駅攻略」と題した動画を公開している。当時開催中だった大阪万博における、鉄道関連の展示や特別な万博輸送の取り組みについて、ダイジェスト形式で解説している。



動画ではまず、万博輸送の要としてJR西日本と大阪メトロの2社を紹介した。JR西日本は直通の臨時列車「エキスポライナー」を運行し、一部の車両ではリアルタイムの車窓の景色をAR化して窓に映し出す特別な演出を導入。車内のディスプレイには歴代万博の映像や大阪の観光地が映し出される様子が収められている。また、終点の桜島駅には専用の臨時出場口が設けられ、車輪の摩擦や空気バネによる車両の高さをセンサーで検知し、自動で段差を調整する車イス用の稼働スロープも導入されているという。



一方、大阪メトロは万博参加者の約75%が利用するとされる「夢洲駅」までのアクセスを担う。2025年1月19日に開業した近未来的なデザインの同駅に向かうため、毎日約22.5万人の利用者を捌く特別ダイヤを編成していることが解説された。



後半では、万博会場内のパビリオンに注目。川崎重工が手掛ける「未来の都市パビリオン」では、陸・海・空のモビリティ技術を結集させた「ALICE SYSTEM」が展示されていた。ロボットアームを活用したコンシェルジュ機能を持つ4人用のキャビンに乗ったまま、車や電車、飛行機などを自動で乗り継ぐ、未来のストレスフリーな移動手段が提案されている。さらに、JR西日本のオフィシャルストアは駅構内を模した内装となっており、鉄道の廃材を利用したアート作品も紹介された。



万博会場での未来のモビリティ技術から、会場へ向かう特別感あふれるアクセス手段まで、移動そのものがエンターテインメントとなっている。大阪万博へ足を運んだ方は、ぜひ鉄道を通した魅力的な体験を復習してみてはいかがだろうか。