「男性・女性・異性愛者」だけにしたくない。卵子提供がテーマのマンガで多様なキャラクターを描く理由【著者インタビュー】

「男性・女性・異性愛者」だけにしたくない。卵子提供がテーマのマンガで多様なキャラクターを描く理由【著者インタビュー】