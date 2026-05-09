薬剤師×グラドルの三橋くん「助けてください」 フォロワー40万人のXアカウントがいきなり凍結
グラビアアイドルの三橋くんが、9日までに自身のSNSを更新。フォロワー40万人以上を誇る自身のXが急きょ凍結されてしまったことを報告した。
【写真】いきなり凍結…薬剤師×グラドルの三橋くんが声明「助けてください」
三橋くんは、写真を添えて「【緊急】お願いです拡散してください。助けてください。フォロワーが40万人以上した（※原文ママ）三橋くん(@mitsuhashi_zZ)の本垢が凍結しました。警告や通知もなくいきなり何してもログインできなくなってしまってどこに問い合わせをしても返事がない状態です。運営さんに届くように拡散してほしいです。お願いします」と、「三橋くんサブ」のXから投稿。8日深夜の時点でも、状況は変わっていないようで「みんなのためにも諦めないで頑張ります！！！！！復活したらいっぱい投稿するからね！！！！」と呼びかけている。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。先日、自身のSNSで「薬科大学を卒業しました。春から薬剤師×グラビアタレントの二刀流（国家試験受かれば…）として頑張ります。6年間頑張ったのでおめでとうくださいっ。薬剤師タレントとしてもお仕事お待ちしてます」と投稿し、話題を呼んでいた。
3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。
【写真】いきなり凍結…薬剤師×グラドルの三橋くんが声明「助けてください」
三橋くんは、写真を添えて「【緊急】お願いです拡散してください。助けてください。フォロワーが40万人以上した（※原文ママ）三橋くん(@mitsuhashi_zZ)の本垢が凍結しました。警告や通知もなくいきなり何してもログインできなくなってしまってどこに問い合わせをしても返事がない状態です。運営さんに届くように拡散してほしいです。お願いします」と、「三橋くんサブ」のXから投稿。8日深夜の時点でも、状況は変わっていないようで「みんなのためにも諦めないで頑張ります！！！！！復活したらいっぱい投稿するからね！！！！」と呼びかけている。
3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。