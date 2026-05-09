久保史緒里、ぴあアリーナMMで同化？ 「久保史緒里を探せ」写真に反響相次ぐ
コント番組としてNHK最長の放送を誇る「LIFE! 〜人生に捧げるコント〜」が、番組最大規模となるアリーナライブ『LIFE! ON STAGE 〜マーベラーに捧げるコント〜』を、9日、10日にぴあアリーナMMにて開催するが、リハーサルでの様子を公開した。
【写真】えっどこ？公式がアップした「久保史緒里を探せ」写真
Xでは「リハーサルも大詰め！#久保史緒里を探せ」との文言ともに、写真をアップ。ファンからは「同化しているから見つからない」「いいクイズ！」「どこだ！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■『LIFE! ON STAGE 〜マーベラーに捧げるコント〜』
内村光良／川西賢志郎／久保史緒里／じろう／田中直樹／塚地武雅／西田尚美／水上恒司 ［ゲスト］山崎育三郎／超ときめき▼宣伝部（▼＝ハート）
【写真】えっどこ？公式がアップした「久保史緒里を探せ」写真
Xでは「リハーサルも大詰め！#久保史緒里を探せ」との文言ともに、写真をアップ。ファンからは「同化しているから見つからない」「いいクイズ！」「どこだ！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■『LIFE! ON STAGE 〜マーベラーに捧げるコント〜』
内村光良／川西賢志郎／久保史緒里／じろう／田中直樹／塚地武雅／西田尚美／水上恒司 ［ゲスト］山崎育三郎／超ときめき▼宣伝部（▼＝ハート）