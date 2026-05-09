LM.Cが4月26日、NAGANO CLUB JUNK BOXにてツアー＜LM.C Club Circuit ’26 -ZEN-＞のファイナルを開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

諸法無我。これは仏教において“あらゆる存在には固定的な実体がなく、すべては関係性の中で成り立っている”という考え方を表した言葉であるという。

思えば、このたび4月26日にNAGANO CLUB JUNK BOX公演でファイナルを迎えた＜LM.C Club Circuit ’26 -ZEN-＞のタイトルに含まれる“ZEN”とは、つまり禅の概念を示した言葉であったと推察される。そして、振り返れば昨年秋に開催された＜LM.C Club Circuit ’25 -Gothic Mode-＞については、当初ファッション的な意味合いやハロウィン時期とも重なっていたツアーであったため、“Gothic Mode”というタイトルがつけられていたのであろうと早合点していたのだが……どうやらそれは思い過ごしであったらしい。

禅とゴシック。本来これらはあまりつながりを持った言葉だと思えないものの、両者を並べてみた時に初めて気付いたことがある。これらはもしや、それぞれに精神性を表わす言葉として提示されたものなのでは？と感じたのだ。

たとえば、ゴシックロックやゴシック建築といった言葉とはまた別に存在するゴシック精神という単語。これは12〜15世紀あたりのヨーロッパで、神の存在する高みを目指す動的もしくは上昇志向の思想を指すものとして使われるようになり、ひいてはさまざまな界隈で合理性よりも神秘性や未完成の美を追求する精神性を指す言葉、としても使われるようになったそう。

一方、サンスクリット語のdhyānaを音読して日本の仏教世界では禅那(ぜんな)と呼んだところから生まれた禅という単語は、言葉や文字では表現できない悟りの境地を実践体験し、それを仏教の真髄として心から心へ伝える＝以心伝心のさまを意味するのだとか。

西洋発祥のゴシック精神。東洋発祥の禅精神。去年から今年にかけLM.Cがツアータイトルの中にこれらの言葉を織り込んだことには、おそらく理由があるに違いない。4月25日に代官山UNITで行われたセミツアーファイナル公演を観てそう感じた筆者は、終演後に直接mayaへその疑問をぶつけてみた。結果、返ってきたコメントが以下となる。

「今までLM.Cでは特にキーワードを提示するかたちでのツアータイトルって付けてこなかったけど、去年その時が来たなと感じたんですよね。我々にとっては、もはやただのClub Circuitではなくなってきてるというか。

確かにGothic ModeもZENもそれぞれ精神性を表している言葉で、前回と今回はいろんなGothic Mode、いろんなZENにあてはまる曲たちを並べてセットリストを組んでいったんです。今年の秋に20周年の節目を迎える前に、それぞれの面にもうちょっと踏み込みながらフォーカスするかたちで、あらためてLM.Cがここまで創ってきた世界を提示しておきたかったっていうことですね。

ただ、これはMCとかで説明するほどではないかというか、言葉で説明するのもまたちょっと違うのかなと思ってました」──maya

なるほど。禅でいう“言葉や文字では表現できない悟りの境地を実践体験”をライヴというかたちで体現するからには、余計な説明はむしろ不要とmayaは思っていたということなのかもしれない。ただ、現時点では＜LM.C Club Circuit ’25 -Gothic Mode-＞＜LM.C Club Circuit ’26 -ZEN-＞はともに終了しているため、ここには後日談的なネタ明かしとしてmayaの言葉を記載させてもらうこととしよう。

◆ ◆ ◆

かくして、翌日の4月26日。LM.CはNAGANO CLUB JUNK BOXにていよいよツアーファイナルを迎え、この場ではそれこそバンド側とオーディエンス側が強固なる以心伝心の絆で結ばれていくことになったのだった。

「ぶちかませ長野！」──maya

単語の頭文字をピックアップしていくとLM.Cになるタイトルを冠した「LET ME’ CRAZY!!」から始まったライヴは、ステージ上を含めた場内のそこここで我武者羅な様相が展開された「GaMuShaRa」、歌詞をしめくくる“己の為に”という一節にmayaの真意が託されているとおぼしき「Egoist」、前のめりな戦闘モードが音からも強く感じられる「Valhalla」と、テンアゲなフルスロットル状態でスタート。

「我々の地元である長野に帰って参りました、LM.Cでございます！ 今日はツアーファイナルでもあります。そして、今年は秋に活動開始から20周年を迎えることになるわけです。楽しむためのお膳立てはもうすっかり出来ている状態なので、ここからみんなでやっちゃいましょう。Yeah！ ブチあげようぜ!!」──maya

mayaが“湧きあがるフロア”を“湧きあがる地元”と歌い替えただけでなく、観客らが阿吽の呼吸で“長野！”というコールを合いの手として入れ、ステージスタッフの発するレーザービームが場内を彩った「Chameleon Dance」。良い意味でのパニック状態が巻き起こって場が盛り上がった「Panic Time」。ヒップホップの要素を組み込んだ革新的サウンドと“性懲りもなく生真面目に ドアをノックし続けるんだ”というフレーズに、前進を続けてきたLM.Cの姿が重なる「Door!」。と、序盤での畳み掛けぶりも大変素晴らしかったが、このあとに続いた“聴かせる”セクションもまたLM.Cの真髄を感じさせるものになっていたように思う。

もともとはコロナ禍に生まれた楽曲であったとはいえ、リアルタイムに“誰かのイデオロギー”によって世界が混乱に陥ってしまっている中で聴く「Campanella」が、怖いくらいに“ふつくしい”終末を描いた歌として響いてきたように思えたのは何も筆者だけではあるまい。かと思うと、恋愛の歌のようでいてLM.Cのことを歌っているようにも感じられる「cosmology」では、真摯な想いの込められた“そしてずっと 二人離れてしまわないように”という歌詞と、Aijiの弾くドラマティックなギターソロや、エンディングでのエフェクティヴで深遠なプレイがあまりに秀逸で、気付くと意識はすっかり宇宙まで飛ばされてしまっていた。そのくらい音に惹き込まれてしまっていたわけだ。

しかし、一転してのMCではLM.Cならではの砕けたワチャワチャなトークを堪能することも叶い、ここではmayaの話術によって場内がすっかり和まされることに。

「じゃあ、ちょっとここで先輩に関する小噺をひとつ。さっき楽屋でヘアメイクをしてもらってる時、ツアーファイナルなんで「今回はこんなことあったね」みたいな話で盛り上がるのかなと思ってたら、Aijiさんがなんかスマホをいじって調べてるんですよ。何を調べてるのかなと思って見てみたら“モグラ 可愛い”みたいなことを検索してモグラの動画を観てました（笑）」──maya

「ちょっと待って、それは話を盛ってるって（苦笑）。いや、あれは別に検索したわけじゃないから。なんかLINEって真ん中のところに動画が流れるじゃん。それをたまたま押しちゃったらモグラの動画で凄く可愛いかった、っていうだけの話だよ！」──Aiji

「だとしたら、自分で検索したより面白いじゃないですか（笑）。特に観たかったわけじゃない動画だったら飛ばせばいいだけなのに、楽しそうでしたよね??」──maya

「いやだって、モグラ出て来たら観ちゃうでしょ（笑）」──Aiji

「…お後がよろしいようで（笑）。このあと「MOGURA」だったら凄いやりやすい感じですけどね。どうなんでしょう？ってことで続けさせていただきます!!」──maya

ここで選ばれていたのは、20年前のデビュー当時に発表された楽曲「little Fat Man boy」。Aijiの弾くヘヴィリフが炸裂した「METALLY」を経ての「Galileo」については、今回の＜LM.C Club Circuit ’26 -ZEN-＞であらためて魅力を味わえた実感があり、“誰かの記憶で描き出したセオリーじゃ 探している答えは見付からない”という歌詞も今さらながらに強く刺さってきた次第である。そして、この後に続いたのは先ほどの前フリが活きた「MOGURA」（笑）。フロア側からしてもこのタイミングでの「MOGURA」は「待ってました！」感が強かったようで、普段以上にヘッドバンギングの嵐が激しく場内で吹き荒れることとなった。

「ここで伝えておくべきことがあるとすれば。秋にもまたツアーがありますし、その後もいろいろ「20周年をこんなふうに過ごせたら楽しいだろうな」っていうことを考えてますので、引き続きこれからもよろしくお願いします！」──maya

ピアノフレーズにのせたmayaの独唱と、それにあわせたオーディエンスの盛大なシンガロングから始まった「JUST LIKE THIS!!」。それはツアーファイナルの一夜を飾る1曲であったと同時に、ここから始まってゆく未来へと向けた所信表明にもなっていたような気がしてならない。“辿り着く場所なんてどこでもいいさ”→“辿り着く場所はやっぱ長野地元がいいね！”と歌われた「PUNKY ♥ HEART」、ちょうど10年前に生み出されてmayaの開眼ぶりが歌詞で刻まれた「The BUDDHA」も含め、この終盤パートでLM.Cと観客たちがみせたハジけぶりは、見方によっては悟りの境地へと達していたと捉えることが出来る。

そうしたうえで、今宵の最後を締めくくったのはLM.Cがこの20年ずっと大切にし続けてきた愛の概念を集約させた楽曲「The LOVE SONG」だ。ゴシック精神のごとく高みを目指す上昇志向の思想と、禅精神のようにかたちのない音楽を用いて伝えるべきことを心から心へ伝える姿勢。その両方が詰め込まれている歌が、この場面で歌いあげられたことの意義はきっと大きい。

「今回のツアーは12本ありましたけど、一瞬で終わりましたね。最高な2026年の春でした。どうもありがとうございました。今年は夏にはまたmayaのバースデーもありますし、秋からもツアーも決まっていて、今アルバムも作ってるんですよ。もうほとんど出来てるんですけど、自分の中ではまだちょっとピースがはまり切ってないというかね。明日からこのツアーのことを思い出しながら、命がけで作ろうかなと思っております。20年続いてきたバンドの底力ってやつをみんなに感じてもらえるような作品を届けますので、ぜひ楽しみにしていてください！」──Aiji

「ほんと、20周年って素晴らしいことです。まぁ、特にこの5〜6年はね。止まるっていう選択肢は浮かばなかったんですけど、結果ここまで続けて来られて良かったなと。これからも活動を繋いでいくのでよろしくお願いします！またみんなで集まって遊びましょう!!」──maya

ひとつの旅は終わったが、諸法無我の言葉どおりに“あらゆる存在には固定的な実体がなく、すべては関係性の中で成り立っている”のだとしたら。今秋からの＜LM.C 20th Anniversary Tour -The Best Shows Ever!!- ＞が、彼らと我々にとってまたとない場になっていくことは約束されたも同然だろう。LM.Cの歩みはここからも続いてゆく。

取材・文◎Yuki Sugie

撮影◎Mirai Yamashita (PROGRESS-M)

■＜LM.C Club Circuit ’26 -𝙕𝙀𝙉-＞4月26日(日)NAGANO CLUB JUNK BOX セットリスト

01 NO.9

02 LET ME’ CRAZY!!

03 GaMuShaRa

04 Egoist

05 Valhalla

06 Chameleon Dance

07 Panic Time

08 Door!

09 Campanella

10 cosmology

11 little Fat Man boy

12 METALLY

13 Galileo

14 MOGURA

15 JUST LIKE THIS!!

16 PUNKY ❤︎ HEART

17 Elephant in the Room

18 OH MY JULIET.

19 The BUDDHA

20 The LOVE SONG

■＜maya BIRTHDAY LIVE 2026「Buck Moon」＞

7月30日(木) 東京・神田スクエアホール

open18:00 / start18:30

詳細：https://www.lovely-mocochang.com/information/2026/04/20260730mayaBD-BuckMoon.php

■＜LM.C 20th Anniversary Tour -The Best Shows Ever!!-＞

10月07日(水) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

10月11日(日) 宮城・仙台 MACANA

10月16日(金) 千葉・柏 PALOOZA

10月17日(土) 福島・郡山 CLUB #9

10月27日(火) 神奈川・新横浜 NEW SIDE BEACH!!

11月03日(火/祝) 愛知・名古屋 Electric Lady Land

11月07日(土) 熊本 Be.9 V1

11月08日(日) 福岡 DRUM Be-1

11月17日(火) 東京・神田 スクエアホール

11月22日(日) 岡山 IMAGE

11月23日(月/祝) 鳥取・米子AZTiC laughs

11月29日(日) 大阪 ESAKA MUSE

12月05日(土) 広島 LIVE VANQUISH

12月06日(日) 兵庫・神戸 VARIT.

12月11日(金) 東京・神田 スクエアホール

※詳細後日発表

■LM.C 20th Anniversary Premium Box『SUPER DUPER ANALOG BOX』

2026年10月21日(水)発売

SCJA-00009 39,800円(税込)

▼ポニーキャニオンショッピングクラブ(PCSC)特設サイト

https://ps.ponycanyon.co.jp/lmc/20th/

▼商品内容

◯20周年記念スペシャルアナログプレーヤー

・LM.C20周年のためにデザインされたインテリアとしても美しい特別仕様モデル。現在公開されている画像はイメージ。

◯アナログLP 2枚組(メンバー厳選選曲20曲 / 重量盤 / カラー仕様)

・maya盤(10曲収録予定)

・Aiji盤(10曲収録予定)

※収録曲は制作の都合上、変更となる可能性がございます。

◯プレミアムアニバーサリーイベント無料ご招待券付き

・本商品を予約購入いただいた全ての方を祝宴イベントにご招待。 【アナログLP収録曲】

▼maya盤

A面：BOYS & GIRLS / pOlyLifE / marble-s / Ah Hah! / LET ME釻CRAZY!!

B面：The BUDDHA / No Emotion / Fight Club / Brainwashing / It釻s a Wonderful Wonder World

▼Aiji盤

A面：Elephant in the Room / Chain Dreamers / SUPER DUPER GALAXY / meteorion / Campanella

B面：Door! / ningyo no namida / Lost Summer / JUST LIKE THIS!! -2021- / Happy Zombies

※収録曲は制作の都合上、変更となる可能性がございます。 【LM.C 20周年記念 オリジナルアナログプレーヤー】

出力パス：2スピーカー

出力パワー：3W (1kHz 4Ω)×2

接続端子1：AUX IN×1 (3.5mm)

接続端子2：ヘッドフォン出力×1 (3.5mm)

接続端子3：RCA オーディオ信号出力

Bluetooth 機能：なし

内蔵バッテリー：あり

バッテリー仕様：リチウム電池、2000mAh

バッテリー持続時間：3時間

電源条件：USB、5V1A 以上(100-240V)

LED インジケーター：電源(緑)、充電(赤)

針圧：5.0〜6.0g

レコード再生機能：オートストップ機能付き

駆動方式：ベルトドライブ

回転数：3段階調整(33/45/78)

針の仕様：ルビー針カートリッジ

製品寸法：350×122×256mm

製品重量：2.55kg

※仕様には軽微な変更がある場合がございます。 【プレミアムアニバーサリーイベント】

開催：2026年10月4日 (日)

会場：東京・池袋 harevutai (https://harevutai.com)

11:00〜 / 15:00〜 / 19:00〜の3回を予定

▼イベント内容

1.20年の軌跡 / LIVE映像爆音鑑賞会

2.プレミアム Q&A セッション

3.スペシャルグリーティング

LM.Cが皆様をお見送り ハイタッチ会♪

※イベントにご参加いただくTeam☆LM.C会員の方は、イベント終演後に“FC会員限定特典会”へご参加いただけます。詳細は後日発表。