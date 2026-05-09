助産師のととかさんの漫画「無痛分娩はダメですか？」（全14話）がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

痛みに弱いからという理由で、無痛分娩を選んだ女性。夫は賛成してくれましたが、母は反対。その理由とは…という内容で、読者からは「自分らしいお産をすることが大切！」「感動しました」「心配する気持ちも分かる…」などの声が上がっています。

“理想のお産”を巡ってすれ違う価値観

ととかさんは、インスタグラムとTikTokで、助産師としての経験や自身の出産をテーマにした作品を発表しています。ととかさんに作品について話を聞きました。

※この記事では、全14話中、第1話から第9話までをご紹介します。ととかさんのインスタグラムで全話を読むことができます。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

ととかさん「2025年の10月ごろからです。私自身も、流産や出産を経験し、毎日子育てで悩む1人のママです。私の体験や、現場経験を通して、思い悩んでいる妊産婦さんに寄り添えることができたら…と思い、漫画を描き始めました。描くときは、なるべく登場人物の心理描写が伝わるような漫画を、と心がけています。とても難しくて、四苦八苦していますが…（笑）。でも、コメントやDMで反響があったり、メディアからお声がけいただく機会も増えたりして、『少しは皆さんのお役に立てているかな？』と励みになっています！」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

ととかさん「欧米では浸透している無痛分娩ですが、日本ではまだまだ偏見も根強いです。その一方、妊婦さんたちを見ていると、リスクはあまり注目されず、メリットばかりが1人歩きしているように思います。無痛分娩のメリットとデメリットを知ったうえで、『自分がどうしたいか』をしっかり考えてお産に臨んでほしい、という願いから制作しました」

Q.助産師として、無痛分娩が増えていると感じますか。

ととかさん「無痛分娩は全体の3割ほどでしょうか。でも、施設によっても違うと思います。無痛分娩を大々的に売りにしている施設もありますから。無痛分娩はこれからも増えると思います」

Q.もし身近な人が、「無痛分娩をしたい」と言ったら、どのようにアドバイスしますか。

ととかさん「漫画に描いた通り、『メリットとデメリットを知ったうえで、施設も選んで、自分がどうしたいかをよく考えて決めてね』と伝えると思います」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ととかさん「インスタグラムだけではなく、TikTokでかなり反響をいただきました。無痛分娩の偏見に対する意見や、実際に無痛分娩を経験した方の体験談、無痛分娩を選ばなかった方のコメントもありました」