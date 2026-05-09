「圧倒的に仕事が速い人」が実践している「プロセス図」の極意・ベスト1
「これらを使いこなせれば、MBAで学習する課題の8割以上に対応できる」
そう謳うのが、書籍『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（ダイヤモンド社）だ。この本は、国内で圧倒的なシェアを占める日本No.1のビジネススクールであるグロービスが、授業やコンサルティングの現場で定番となっている「有名フレームワークTop100」を厳選し、使いやすさを重視して図解したビジネス書である。
ビジネスの定石であり先人の貴重な知恵であるフレームワークを使いこなせれば、それだけでビジネスパーソンの生産性は何倍にも上がるという。
この記事では、そんな同書から一部を抜粋・編集し、あらゆるビジネスパーソンにとって強力な武器となるフレームワークの重要性について紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・上村晃大）
業務を「見える化」して改善を加速させる人たち
ビジネスの現場で業務を改善しようとするとき、物事の手順を整理して「プロセス図」に落とし込むことは非常に有効です（図表1）。
仕事ができる人は、このプロセス図を単なるマニュアルとしてではなく、業務を最適化し、チーム全体のスピードを引き上げるための強力なツールとして使いこなしています。
今回は、業務を標準化し、改善のヒントを見出すための「プロセス図」を使う際に、優秀なビジネスパーソンが実践している極意について取り上げます。
ベスト1：「目的に立ち返る」
業務の流れを可視化する際、圧倒的に仕事が速い人が意識している最大のポイントは、 「目的に立ち返り、適度な粒度でプロセスを切り分けること」です。
プロセス図のメリットと、その効果的な使い方について、『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』では次のように解説されています。
――『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（32ページ）
――『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（35ページ）
上記の通り、プロセスを細かく切り刻みすぎず、「3つから7つ程度」にまとめることで、全体像と各ステップの関連性が劇的に把握しやすくなります。
ボトルネックを特定し、チームの「標準」を作る
プロセス図を書く真の目的は、「どこに問題があり、次にどう改善すべきか」をチーム全体で共有し、すぐに行動へ移すことです。
仕事ができる人は、適度な粒度でプロセスを分けることで、不要なステップやボトルネックを瞬時に特定します。
さらに、プロセスごとにナレッジを共有したり、KPIを管理したりすることで、個人のノウハウをチーム全体の「標準」へと昇華させています。
完璧さを求めて細部にこだわるのではなく、常に目的に立ち返り、業務をより良くするための「意味のあるプロセス分け」を実践していきましょう。
（本稿は、『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』の内容をもとに構成したオリジナル記事です）