あの、昔ながらのスクール水着で演技「ドラマでスクール水着って久しぶりに見たな」「今はラッシュガード着れてよかったよ」 『惡の華』第5話【ネタバレあり】
テレビ東京で7日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の第5話が放送され、あのが昔ながらのスクール水着と水泳帽をかぶり、演技に臨んだ。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】パンツを手にするあのちゃん
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
第5話では、春日と仲村と佐伯（井頭愛海）は、真夜中に出歩き、雨の中の山奥で警察に保護される。春日は仲村からの拒絶に、絶望に似た感情を抱き、どこにも行けなかった事を悔やむ。
傷ついた仲村を一人にしないため、いつかの作文を書いてきた春日は、仲村に「もう一度契約しよう」と持ち掛ける。今度はクソムシの海から這い出す契約を持ちかける。必ず“向こう側”を見せると約束した春日は、プールの授業中に女子更衣室に忍び込み、生徒のパンツを盗んだ。
その後、自分でつくった“秘密基地”にパンツを飾り、仲村を招いてパンツを盗んだことを打ち明け、再び“契約”を結んだ。
劇中では、あのが昔ながらのスクール水着姿で、プールの授業に臨む演技も見せた。このシーンにはSNS上で「ドラマでスクール水着って久しぶりに見たな」「今はラッシュガード着れてよかったよ」などのコメントが上がっている。
【場面写真】パンツを手にするあのちゃん
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
傷ついた仲村を一人にしないため、いつかの作文を書いてきた春日は、仲村に「もう一度契約しよう」と持ち掛ける。今度はクソムシの海から這い出す契約を持ちかける。必ず“向こう側”を見せると約束した春日は、プールの授業中に女子更衣室に忍び込み、生徒のパンツを盗んだ。
その後、自分でつくった“秘密基地”にパンツを飾り、仲村を招いてパンツを盗んだことを打ち明け、再び“契約”を結んだ。
劇中では、あのが昔ながらのスクール水着姿で、プールの授業に臨む演技も見せた。このシーンにはSNS上で「ドラマでスクール水着って久しぶりに見たな」「今はラッシュガード着れてよかったよ」などのコメントが上がっている。