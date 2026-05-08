レディースファッションブランド「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした新作アイテムを、5月14日（木）から一部対象店舗とオンラインストアで発売する。

OPAQUE.CLIPから「ハローキティ」コラボのレイングッズが登場

今回はモノトーンを基調に、撥水加工やポケッタブル仕様のレインアイテムなど全8種がラインアップする。

ハローキティのリボンをあしらったモノトーンカラーの「レインバレエシューズ」（5480円）や、サイドにブラックのリボンパッチがついた「ポケッタブルロング丈レインブーツ」（ロング丈・6600円 ショート丈・5980円）がお目見えする。

「【ハローキティ】レインバレエシューズ」（5480円）

「【ハローキティ】ポケッタブルロング丈レインブーツ」（6600円）

フロントにリボン刺繍をあしらった「ポケッタブルアドベンチャーハット」（4479円）は、顎紐の長さ調整が可能で、コンパクトに畳むとハローキティのフェイス型になりバッグチャームとして持ち運べる。「ポケッタブルポンチョ」（6600円）は、フードにハローキティがデザインされている。

「【ハローキティ】ポケッタブルアドベンチャーハット」（4479円）

「【ハローキティ】ポケッタブルポンチョ」（6600円）

ペットボトルが入る「保冷機能付き立体フェイスプリントスリムケース」（3300円）は、モノトーンカラーやレオパード柄が登場。「立体フェイスプリントマチ付き舟型ポーチ」（2990円）は、ファスナー引き手がりんご型のオリジナルメタルパーツになっている。A4サイズが収まる「立体フェイスプリントセパレート保冷トート」（5980円）も登場する。



OPAQUE.CLIPのハローキティとのコラボアイテムは、5月14日（木）から一部対象店舗およびオンラインストアで発売。全アイテムにオリジナル限定ネームと下げ札が付く。価格はすべて税込み。

「【ハローキティ】保冷機能付き立体フェイスプリントスリムケース」（3300円）

「【ハローキティ】立体フェイスプリントマチ付き舟型ポーチ」（2990円）