こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月8日は、ケーブル1本でパソコンへ接続し、デバイスの充電・高速データ転送・映像の投影ができる、ELECOM（エレコム）の「ドッキングステーション 12in1 モニタースタンド型 DST-W08」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

エレコム ドッキングステーション 12in1 モニタースタンド型 27インチまで PC電源供給100W USB-C(30W供給)×2ポート ブラック DST-W08 18,890円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

モニタースタンド一体型だから机が広く使える！ エレコムの12in1ドックが30％オフに

デスク周りの配線を効率よく整理したいなら、エレコムの「ドッキングステーション 12in1 モニタースタンド型 DST-W08」がおすすめ！

ケーブル1本でノートPCと接続し、充電・高速データ転送・映像出力まで対応する12in1仕様。現在、Amazonで30％オフの大セール中ですよ！

モニタースタンドとドッキングステーションを融合したデザイン、横幅54cm、奥行21cm、高さ8.7cmのゆとりあるサイズで、最大27インチまでのモニターを設置できます。

モニター下の空間を活用できるため、キーボードや周辺機器を収納しやすく、デスクを広く使えるのもポイント。

スタンド背面にはケーブルホルダーを備えており、ケーブルを巻き付けて整理できます。

対応OSはWindows 11/10、macOS 15/14、iPadOS 18/17と、iPadにも対応しています。

抜き挿ししやすいポート配置と最大100W給電が便利！

12ポートの配置にも一工夫、イヤホンジャックやSDカードスロットは側面に配置されており、頻繁に抜き挿しする機器へアクセスしやすいデザインに。

一方で、LANポートやHDMIポートなど、常時接続が前提の端子は背面に集約されているため、見た目もすっきりします。

付属の専用ACアダプターを使えば、パソコン本体へ最大100W給電が可能です。

USB-CポートはUSB 10Gbps（USB3.2 Gen2）を2基搭載し、高速データ転送にも対応。

USB Power Delivery 30W出力にも対応しており、スマートフォンやタブレットの高速充電もこなせます。

同時接続時でも合計最大60W出力できるため、複数デバイス運用にも向いています。

ただのUSBハブではなく、デスク全体を一括で管理してくれる1台ですよ。

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なお、上記の表示価格は2026年5月8日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: Amazon.co.jp