千葉ロッテマリーンズは5月15〜17日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）で開催する「ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜」にて、試合前に選手サイン入りのモンスターボール風特別球の投げ込みを行うと発表した。

今回投げ込みを行うボールの下側には、マリーンズのユニホームを着せてもらったピカチュウと球団パートナーポケモンであるキャモメがデザインされている。なお、当日は球団のイニシャルロゴ「M」とピカチュウを組み合わせた特別仕様のキャップを選手たちが練習時から着用して試合に臨む。また、ピカチュウが球場内外に登場するなど、特別な演出とともにイベントを盛り上げる。

＜ポケモンベースボールフェスタ2026概要＞『ポケットモンスター赤・緑』の発売から30年となる今年。ポケモン30周年スペシャル企画として、プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み、各球場でポケモン特別演出試合を開催するほか、球団のユニフォームを着用した描き下ろしピカチュウやそれぞれの球団パートナーポケモンがデザインされたオリジナルグッズの販売、「ポケモンGO」スペシャルイベントなどを実施する。特別演出試合ではピカチュウも各球場に来場予定。