◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

トップと２打差の２位で出たプロ２年目の大久保柚季（加賀電子）が６バーディー、３ボギーの６９をマークし通算５アンダーのトップでホールアウトした。「昨日に続いて手前から攻めていくことは今日も変わらずにできた。８、９番はラッキーみたいなバーディーが２つ続いたけど、結果的に今日も伸ばせたのでうれしかった」。表情に充実感が漂った。

前半は１４番で奧のカラーから３パットを要し、１５番でも段下から３パットで連続ボギーを喫したが、後半によみがえった。２、４、５番でスコアを伸ばすと、８番パー３はグリーン周りのバンカーから直接放り込み、９番はグリーン左手前からチップインで連続バーディーで締めた。「逆に怖い。２つ続いちゃったので怖さもある」と笑顔で言った。

昨季下部ツアーを戦い終えた１１月。レギュラーツアーの最終戦、ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯をテレビで観戦した。そのシーズンの勝者、ランキング上位者しか出られない大会。「見ていてかっこいいなと思った。リコー杯に出たいという思いが今年は強い。まずその前にシード権を獲得することを第１目標にシーズンをスタートした」。今大会で初優勝を遂げれば、両方を手にすることができる。

プロテストは４度目の挑戦となった２０２４年に合格し、昨季下部ツアーの賞金女王。竹田麗央、川崎春花らと同じ２００３年度生まれのダイヤモンド世代だ。順位については「考えないようにしている」と首を振った。「予選通過することが最初の目標だったので、まずそこはクリアできたので良かった。明日も伸ばして、最終的には優勝争いできるように頑張りたい」。地に足をつけ、勝負の週末へ向かう。