元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが８日までに自身のインスタグラムを更新。バーテンダーになりきりショットを公開した。

中川アナは「ＢＳフジ『プロ野球ニュース 月間好プレー』今シーズンもＭＣを務めさせていただきます うれしいっ」と書き始め、「『プロ野球ニュース』との連動番組 その月に生まれた好プレーの数々を厳選してお届け！...というところは去年と変わらずなのですが、コンセプトがガラッとチェンジして私は野球好きが集まるＢＡＲの店主として出演させていただいております」とつづると、バーテンダー姿で野球ボールを手にしたり、グラスを拭く様子のショットをアップ。

「はじめてのお客様は、辻発彦さん 少しだけお芝居シーンもあるんですが、辻さんがとってもナチュラルに演じられていて...放送が楽しみ １０日（日）夜１０時〜スタートです！これから毎月、ぜひぜひご覧ください」と２ショットを添え告知した。

この投稿にフォロワーからは「カッコいい」「めちゃお似合いです」「バーテンダーも様になってます」「毎日通う」「美しすぎ」「笑顔いいね」「かわいい」などの声が寄せられている。