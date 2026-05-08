日本三大植木市の一つ、薬師祭植木市がきょうから始まりました。薬師通り周辺に数々の植木や屋台が並び、賑わいを見せています。

【写真を見る】3キロの通りに400店がずらり！ 日本三大植木市の1つ "薬師祭植木市" が始まる（山形市）

大塚美咲アナウンサー「色鮮やかなこちらはとても貫禄がある松です。なんと１８万円。なかにはこのように高価なものも売られています。平日の午前中にもかかわらず薬師町の通りはたくさんの人でにぎわっています」

薬師祭植木市は４００年以上の歴史を持ち、大阪・熊本と合わせて日本三大植木市の一つとされています。

薬師公園と周辺約３キロの通りには色鮮やかな植木や店がおよそ４００店並び、午前中から賑わいを見せています。

■訪れた人は

子ども「（なに食べたい？）かき氷」





子ども「りんご飴」

■人気を集めていたのが...

中には、こんなものも人気を集めていました。

タケノコを買った人「安くて朝採りでおいしいとのことなので、２つ買いました」

薬師祭植木市は、きょうから３日間、山形市薬師町周辺で開催されます。



きょうとあすは午後９時まで。最終日のあさっては午後８時半までとなっています。