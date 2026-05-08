映画『スーパーガール』の場面写真3点が公開 - 愛犬クリプトの姿も
映画『スーパーマン』の大ヒットを引き継ぐ、新生DCユニバースの次なる注目作『スーパーガール』（2026年6月26日日米同時公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の場面写真が公開となった。
『スーパーガール』の場面写真3点が公開
この度公開となった場面写真は3点。スーパーガールのコスチュームを身にまとったカーラ（ミリー・オールコック）を捉えたカットは、異なるシチュエーションから2種類が到着。それぞれの表情からは、「無敵の象徴」というよりも、物語の中で葛藤し ながら成長していく「等身大のヒーロー」としての存在感が際立っている。さらに、ヘッドホン×サングラス姿のカーラと"スーパードッグ"・クリプトが並ぶファンキーなカットも公開。クールで自由なムードの中に、互いを完全に信頼しきった「相棒感」が滲み、可愛いだけではない、頼もしすぎるクリプトの活躍にも期待が高まるショットだ。
■ストーリー
スーパーマンが地球を救った、その後の世界。故郷クリプトン星を失った壮絶な過去をもつカーラ・ゾー＝エル（スーパーガール）は、唯一の心の拠り所である愛犬クリプトと静かに暮らしていた。そんなとき、突如現れた謎の敵・クレムの攻撃によってクリプトが毒に侵されてしまう。解毒剤を求めるカーラは、同じくクレムに家族を奪われた少女・ルーシー、宇宙最凶の賞金稼ぎ・ロボとともに、宇宙をまたにかけた壮大な冒険へと乗り出していく。残された時間はわずか「3日」。果たして、カーラはクリプトを救えるのか。そして、銀河を揺るがす戦いの行く末とは――。
■出演者（役名／俳優名）
スーパーガール／カーラ・ゾ ー＝エル：ミリー・オールコック
ルーシー・メアリー・ノール：イヴ・リドリー
ロボ：ジェイソン・モモア
■スタッフ
監督：クレイグ・ギレスピー
製作：ジェームズ・ガン、ピーター・サフラン
© & TM DC © 2026 WBEI
『スーパーガール』の場面写真3点が公開
この度公開となった場面写真は3点。スーパーガールのコスチュームを身にまとったカーラ（ミリー・オールコック）を捉えたカットは、異なるシチュエーションから2種類が到着。それぞれの表情からは、「無敵の象徴」というよりも、物語の中で葛藤し ながら成長していく「等身大のヒーロー」としての存在感が際立っている。さらに、ヘッドホン×サングラス姿のカーラと"スーパードッグ"・クリプトが並ぶファンキーなカットも公開。クールで自由なムードの中に、互いを完全に信頼しきった「相棒感」が滲み、可愛いだけではない、頼もしすぎるクリプトの活躍にも期待が高まるショットだ。
スーパーマンが地球を救った、その後の世界。故郷クリプトン星を失った壮絶な過去をもつカーラ・ゾー＝エル（スーパーガール）は、唯一の心の拠り所である愛犬クリプトと静かに暮らしていた。そんなとき、突如現れた謎の敵・クレムの攻撃によってクリプトが毒に侵されてしまう。解毒剤を求めるカーラは、同じくクレムに家族を奪われた少女・ルーシー、宇宙最凶の賞金稼ぎ・ロボとともに、宇宙をまたにかけた壮大な冒険へと乗り出していく。残された時間はわずか「3日」。果たして、カーラはクリプトを救えるのか。そして、銀河を揺るがす戦いの行く末とは――。
■出演者（役名／俳優名）
スーパーガール／カーラ・ゾ ー＝エル：ミリー・オールコック
ルーシー・メアリー・ノール：イヴ・リドリー
ロボ：ジェイソン・モモア
■スタッフ
監督：クレイグ・ギレスピー
製作：ジェームズ・ガン、ピーター・サフラン
© & TM DC © 2026 WBEI