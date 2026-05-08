金利の高い預け先というとネット銀行を思い浮かべがちですが、地方銀行のインターネット支店でも魅力的な条件の商品がたくさんあります。今回は、100万円を1年間預けた場合にどのくらい利息がつくのか、最新の金利をもとに比較してみましょう。※サムネイル画像：amanaimages

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金利の高い預け先というとネット銀行を思い浮かべがちですが、地方銀行のインターネット支店でも魅力的な条件の商品がたくさんあります。

「遠方の銀行は使いにくそう」と感じるかもしれませんが、インターネット支店は、口座開設から預け入れまでスマホで完結できるので、不便を感じることはないでしょう。

今回は、100万円を1年間預けた場合にどのくらい利息がつくのか、最新の金利をもとに比較してみましょう。※金利は2026年5月1日の時点

大光銀行 えちご大花火支店

大光銀行 えちご大花火支店のような地方銀行が展開するインターネット支店では、ネット銀行並みの高金利商品が販売されています。

・商品名：正三尺玉定期預金

・金利：年1.3％

・預入期間：1年

・金利計算：半年複利

・預入金額：1口1万円以上100万円まで（1円単位）

ネット支店総合口座を持っている個人の方であれば、誰でも利用できます。

100万円を1年間預けた場合の利息は1万3042円（税引後1万393円）となります。

参照：大光銀行 えちご大花火支店「正三尺玉定期預金」

愛媛銀行 四国八十八カ所支店

愛媛銀行 四国八十八カ所支店には「だんだん定期預金ワイド」という特別金利の定期預金があります。

・商品名：だんだん定期預金ワイド

・金利：年1.15％

・預入期間：1年

・金利計算：半年複利

・預入金額：1口100万円以上300万円以内（1円単位）

日本国内に居住する満18歳以上で、四国八十八カ所支店の普通預金口座を持っている方なら、総額300万円の上限まで申し込みができます。特別金利の終了時期は未定。

100万円を1年間預けた場合の利息は1万1533円（税引後9191円）となります。

参照：愛媛銀行 四国八十八カ所支店「だんだん定期預金ワイド」

ゆうちょ銀行「定期貯金」

ゆうちょ銀行の1年ものの定期貯金（一般的な銀行の定期預金のこと）の金利は「年0.4％」です。100万円をゆうちょ銀行の定期貯金に1年間預けた場合の利息は4000円（税引後3188円）となります。

ちなみに「三井住友銀行」「三菱UFJ銀行」「みずほ銀行」といったメガバンクの1年もの定期預金の金利も「0.4％」です。

参照：ゆうちょ銀行「定期貯金」

預け先選びで利息に「3倍以上の差」

「高金利といえばネット銀行」というイメージが強いですが、地方銀行のインターネット支店にも、魅力的な商品があります。

今回のシミュレーションでは、地方銀行のインターネット支店とゆうちょ銀行やメガバンクとでは、受け取れる利息に最大で約3.3倍もの差がつきました。

メイン口座は今のままでも、「しばらく使う予定のないお金」の預け先を変えるだけで、これだけの差が生まれるのです。

ただし、定期預金はあくまで満期まで預けることが前提の商品です。途中で解約すると「中途解約利率」が適用され、期待していた利息が大きく減ってしまうこともあります。

預け入れる前には必ず、「いつ使うお金か」を整理し、余裕を持って預けられる期間を選びましょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)