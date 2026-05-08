【桜島】山体膨張を示す地殻変動を観測 多量の降灰に注意【8日9日の降灰予報】鹿児島・宮崎

気象台によると、桜島では7日午前8時頃から、島内の傾斜計と伸縮計で、山体の膨張を示す地殻変動が観測されています。

気象台は、南岳山頂火口または昭和火口で、この山体膨張が一度に解消されるような噴火が発生した場合、桜島を中心に多量の降灰を伴う可能性があるとして注意を呼びかけています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）降灰が予想されるエリアと時間帯を確認

桜島で８日９時から９日３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼０８日０９時から１２時まで 東（鹿屋市輝北方向） １５０ｋｍ ８ｋｍ

▼０８日１２時から１５時まで 東（鹿屋市輝北方向） １５０ｋｍ １０ｋｍ

▼０８日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） １５０ｋｍ ９ｋｍ

▼０８日１８時から２１時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １１０ｋｍ ７ｋｍ

▼０８日２１時から２４時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼０９日００時から０３時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ８０ｋｍ ６ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、曽於市、大崎町、志布志市、東串良町、肝付町、錦江町、南大隅町

宮崎県 ：都城市、日南市、串間市

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