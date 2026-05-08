テレ東金9『ふりデカ』、追加出演者発表 配信限定番組も公開
テレビ東京は8日、ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）の第4〜6話の追加出演者を発表した。
【場面写真】「雰囲気全然違う！」黒髪＆ナチュラルメイクでの演技を見せたぱーてぃーちゃん・信子
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
第4話から登場する出演者として、川島（板谷由夏）の息子の同級生の母親であり、古田市のスーパーで働く・中野希（なかののぞみ）を小林涼子、川島の息子たちが通う、古田西小学校の教師・福岡健太郎（ふくおかけんたろう）を田村健太郎が演じる。
第5話では、誠（濱田岳）が交番勤務時代に同じ交番で勤務していた先輩で、現在は山梨県警生活安全課に所属する安孫子拓郎（あびこたくろう）を近藤公園、バーラウンジ『セレナ』の経営者・根本小百合（ねもとさゆり）を片山萌美が演じる。
第6話では、長距離トラックの運転手で、繁華街で暴れている酔っ払い・岩崎拓真（いわさきたくま）を高橋努、拓真の妹・岩崎茉莉（いわさきまり）を中田乃愛、岩崎茉莉とマッチングアプリで知り合う、整体師・梅沢幸彦（うめざわゆきひこ）を森優作、梅沢幸彦の母・梅沢加代（うめざわかよ）を山村紅葉が演じる。
同局は、配信限定特別番組「『刑事、ふりだしに戻る』まだ間に合う！みんなで一回ふりだしに戻ろうスペシャル！」を8日から公開する。
ドラマの本編では見ることができない3人のリラックスした雰囲気で、第1話から第2話の印象的なシーンをVTRで振り返りながら、ここでしか聞けない撮影の裏話をたっぷりと届ける。
【場面写真】「雰囲気全然違う！」黒髪＆ナチュラルメイクでの演技を見せたぱーてぃーちゃん・信子
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
第5話では、誠（濱田岳）が交番勤務時代に同じ交番で勤務していた先輩で、現在は山梨県警生活安全課に所属する安孫子拓郎（あびこたくろう）を近藤公園、バーラウンジ『セレナ』の経営者・根本小百合（ねもとさゆり）を片山萌美が演じる。
第6話では、長距離トラックの運転手で、繁華街で暴れている酔っ払い・岩崎拓真（いわさきたくま）を高橋努、拓真の妹・岩崎茉莉（いわさきまり）を中田乃愛、岩崎茉莉とマッチングアプリで知り合う、整体師・梅沢幸彦（うめざわゆきひこ）を森優作、梅沢幸彦の母・梅沢加代（うめざわかよ）を山村紅葉が演じる。
同局は、配信限定特別番組「『刑事、ふりだしに戻る』まだ間に合う！みんなで一回ふりだしに戻ろうスペシャル！」を8日から公開する。
ドラマの本編では見ることができない3人のリラックスした雰囲気で、第1話から第2話の印象的なシーンをVTRで振り返りながら、ここでしか聞けない撮影の裏話をたっぷりと届ける。