チラシや学校のおたよりなど、家には毎日たくさんの紙が届きます。書類管理が苦手だったYUKAさん（整理収納アドバイザー1級）は、人気の収納アイテムを何度試してもうまくいかず、「ズボラな性格だから」とあきらめていたそう。しかし、紙を置くところやアイテムを変えたら家が片付いたといいます。そんなYUKAさんが失敗から見つけた「紙類のしまい方」を紹介します。

紙類を「玄関で手放したら」ラクになった

紙類を整理するため、まずは玄関の仕組みから変えました。「家事の工程を少なくすること」が目的です。

【写真】マグネット式のファイルケース

紙類でいちばんの悩みは「量の多さ」。学校や園、習い事でのお便り、さらに郵便物もプラスされると処分がおっくうになります。判断する回数が多いとあとまわしにしたくなる性格なのです。

だからこそ、家の入り口である玄関で「いる・いらない」のジャッジを終わらせるようにしました。

●シュレッダーでいらない書類を即捨て

不要な書類やダイレクトメールは一切リビングに入れず、玄関にあるシュレッダーですぐ捨てます。おすすめのシュレッダーは、立ったまま片手でさし込めるもの。高価なものでなくてOKです。

●広口のゴミ箱

帰宅後、荷物で両手がふさがっていたら、幅の広いゴミ箱にチラシをポイッと捨てています。少し離れた位置からも投げ入れられるゴミ箱は、ズボラな私の最強の味方！ 不要なものを部屋に持ち込まなくてすむので快適です。

シュレッダーやゴミ箱を置くスペースがないときは、リビングの入り口付近に置くのもおすすめです。紙類をテーブルの上に置く前に処分する流れをつくれば、あとでラクになります。

生活感を隠すアイテムが、わが家には合わなかった…

玄関を通過した「本当に必要な書類や手紙」。かつての私は「生活感のあるものを隠せば家も整う」と思い込んでいたので、学校のお便りは見えるところに置くのをやめて、中身が見えずに生活感をシャットアウトできる、マグネット式のファイルケースを冷蔵庫にはっていました。

使い始めた当初は家がすっきり整って大満足していました。ところが、数週間も経てばファイルケースを開く回数が激減。プリントが見えないので、予定管理もおろそかになったり、期限ぎれの古い手紙がたまったり…。

●しまうときの動作の多さが問題だった

便利な収納グッズを使いこなせなかった原因は、面倒くさがりな性格を無視した「アクションの多さ」にありました。そのケースに書類をしまうには

・ファイルケースを開く

・中の仕切りを広げる

・内側のファイルに紙をさし込む

ことが必要。たった数秒とはいえ、バタバタと帰宅して食事の準備に追われる私にとっては、高い壁のように感じられたのです。そこで、面倒でない仕組みを考えました。

ワンアクションで完結。必要な紙類のしまい方

紙をしまって読み返すのが面倒にならないよう、極限まで工程を削って管理しています。

●100均のクリアファイル＆クリップで保管

紙類のしまい方は、クリアファイルに落ち着きました。ファイルにはさんであるクリップには、家族の名前や用途を書いたマスキングテープをはってざっくり分類。便利グッズを買いたさなくても、自宅にあるもので収納できています。

●読み返すプリントは有孔ボードで飾る

読み返したい・目につくところに置いておきたい書類は、イケアの有孔ボード（スコーディス）を使って飾っています。視覚的に目に入る場所におくことで、スケジュールの管理漏れが減りました。

自分に合った「紙類整理」なら続けられる

紙類を始め、ものを整理するときに大切なのは自分の「面倒くさい」の正体を知ること。

「フタをあけるのがイヤ」「ゴミ箱が遠いのがイヤ」…そんな小さな本音をひとつずつクリアしていくことで、わが家でも暮らしがラクになりました。