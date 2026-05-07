豆柴さんがお風呂に入る様子がSNSに投稿され反響を集めています。湯船に入ろうとするとパパに抱きついて…？可哀想だけど可愛いわんこの姿に「助けにいきたい」「嫌そうなお顔がかわちぃ」「パパも優しいね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お風呂が大嫌いな犬→湯船に入れようとすると、パパに抱き着いて…守りたくなる『表情』】

お風呂嫌いな豆柴さん

TikTokアカウント「yoshimarokun」に投稿されたのは、現在4歳の豆柴「まろ」君が1歳のころのお風呂での一コマ。

お風呂が大嫌いだというまろ君、この日もパパに抱きついたまま離れません。そのしがみつき方といったら『絶対に離さないでね』と言わんばかりに、爪を立ててパパの腕をがっちりホールド…！

体もカチコチで緊張はMAX、見るからに不安そうなまろ君ですが、チャームポイントのマロ眉が困り顔を一層引き立てていたそう。これには「可哀想だけど可愛い」そんな表現がぴったり。

困り顔が可愛い♡

パパに抱っこされたまま、ちゃぷん…と静かに湯船に入り始めますが、すぐに『パパー！』と腕に抱きついて『水こわい…』とでも言うように恐る恐る湯船を見下ろしていたのだとか。

とはいえ、皮膚の健康を保つためにもお風呂は必須。パパも心を鬼にして、すくったお湯を少しずつまろ君にかけ続けました。抱っこの温もりとママの励ましで何とか耐え抜いているまろ君。八の字眉毛で目を真ん丸にして必死に頑張る姿には、こちらもエールを送りたくなります。

必死に頑張る姿にエール♪

まろ君に寄り添いながら一緒に湯船に入るパパと、励ましのエールを送り続けるママ…お二人の無償の愛がまろ君の安心材料になっていることは間違いありません。

4歳の今でもお風呂は大嫌いだそうですが、まろ君と同じわんこも多いもの。たとえこの先もお風呂嫌いを克服できなくても、パパとママは優しく寄り添い続けてくれることでしょう♡

この投稿には「顔が半泣きやん…」「人間みたいに表情豊かですね」「可愛すぎてたまらん」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「yoshimarokun」には、日常のまろ君の姿が紹介されています。子犬のころのキュートなお姿も必見です♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「yoshimarokun」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております