プロボクシングのフェニックスプロモーションは７日、「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ＰＨＯＥＮＩＸ ＢＡＴＴＬＥ １５６」（５月１２日、東京・後楽園ホール）のセミファイナルで予定された岡聖（２３）＝大橋＝とキム・ウーヒュン（２９）＝韓国＝による東洋太平洋バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦（１０回戦）が中止となったと発表した。

キムが来日に向けた最終調整中に負傷したため。試合出場は困難という連絡を受け、関係各所との協議の結果、中止と決まった。当日は岡による２ラウンドのスパーリングを実施予定。パートナーは現在調整中。

中止となった東洋太平洋バンタム級王座決定戦は今年８月１９日開催予定の「フェニックスバトル」で、岡の対戦相手を変更した上で実施予定。

５月１２日の後楽園ホール興行では、メインイベントとして日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王者・池側純（２８）＝角海老宝石＝が同級１０位・大嶋剣心（３０）＝ＫＯＤ＝を挑戦者に迎えた初防衛戦が行われるほか、松本圭佑（２６）＝大橋＝―龍王（２８）＝角海老宝石＝戦、渡辺海（２３）＝ライオンズ＝―英豪（２５）＝ＫＯＤ＝戦、福井寛太（３２）＝石田＝―木谷陸（２５）＝ＫＧ大和＝戦のフェニックスバトル・スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）１０００万トーナメント準々決勝（８回戦）３試合を実施。さらにほか２試合が行われる予定。

試合はＬｅｍｉｎｏでライブ配信される。