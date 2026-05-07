俳優の草磲剛（51）が7日、所属事務所を通じ、第1子が誕生したことを発表した。

「ご報告」とし、「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と第1子誕生を報告。「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。2026年5月7日 草磲剛」と結んだ。

また、最後には「出産後の母子のプライバシー保護の観点から、取材・撮影等はご遠慮くださいますよう固くお願い申し上げます。（株）CULEN」と伝えた。

草磲は2020年12月30日、所属事務所を通じて一般女性との結婚を発表。同日はフレンチブルドッグの愛犬・クルミちゃんの4歳の誕生日だったことも話題を集めた。

◆草磲 剛（くさなぎ・つよし）1974年（昭49）7月9日生まれ、埼玉県出身の51歳。91年にSMAPでCDデビュー。俳優としての主演作にドラマ「いいひと。」「僕と彼女と彼女の生きる道」、映画「黄泉がえり」「ミッドナイトスワン」など。テレビ朝日のバラエティー「『ぷっ』すま」も人気を集めた。17年にジャニーズ事務所を退所。1メートル70、血液型A。