千葉の30歳FW石川大地が結婚「自分にとって太陽のような存在」
ジェフユナイテッド千葉は7日、FW石川大地(30)が入籍したことを発表した。
石川は2025年にロアッソ熊本から完全移籍で加入。同シーズンはJ2リーグ戦29試合で10ゴールを挙げ、17年ぶりのJ1復帰に貢献した。今季はここまで14試合に出場し、2得点を記録している。
クラブ公式サイトを通じ、「私ごとですがこの度、かねてよりお付き合いしている方と結婚いたしました」と報告。さらに結婚の経緯や今後の意気込みも語っている。
「常に笑顔で明るく元気な妻にこれまでたくさん支えられてきました。そんな毎日を過ごしていくうちに、この人と結婚したいと強く思うようになりました。どんなときも明るく接してくれる妻は自分にとって太陽のような存在です」
「妻の人間性や人としての在り方、人を大切にする姿勢に日々刺激を受けており、自分自身もこれまで以上に自覚と責任を持って行動していきたいと考えています」
「これから先色んなことがある日々で、妻が与えてくれたものを今度は自分が人生をかけて妻に与えていきたいと心から思います。お互いを尊重し合いながら笑顔が絶えない家庭を築いていきたいです」
そして「最後に、いつも熱い応援をしてくださるファン・サポーターの皆さん。昨シーズンは最高の瞬間を共に迎えることができました。今シーズンはJ1の舞台で結果を残し、個人としてもさらに成長しながら、チームを勝利に導けるよう日々努力していきます。引き続き熱い応援よろしくお願いします」とメッセージを送った。
石川は2025年にロアッソ熊本から完全移籍で加入。同シーズンはJ2リーグ戦29試合で10ゴールを挙げ、17年ぶりのJ1復帰に貢献した。今季はここまで14試合に出場し、2得点を記録している。
クラブ公式サイトを通じ、「私ごとですがこの度、かねてよりお付き合いしている方と結婚いたしました」と報告。さらに結婚の経緯や今後の意気込みも語っている。
「妻の人間性や人としての在り方、人を大切にする姿勢に日々刺激を受けており、自分自身もこれまで以上に自覚と責任を持って行動していきたいと考えています」
「これから先色んなことがある日々で、妻が与えてくれたものを今度は自分が人生をかけて妻に与えていきたいと心から思います。お互いを尊重し合いながら笑顔が絶えない家庭を築いていきたいです」
そして「最後に、いつも熱い応援をしてくださるファン・サポーターの皆さん。昨シーズンは最高の瞬間を共に迎えることができました。今シーズンはJ1の舞台で結果を残し、個人としてもさらに成長しながら、チームを勝利に導けるよう日々努力していきます。引き続き熱い応援よろしくお願いします」とメッセージを送った。