[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1695銘柄・下落1268銘柄（東証終値比）
5月7日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3040銘柄。東証終値比で上昇は1695銘柄、下落は1268銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが134銘柄、値下がりは84銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は480円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8005> スクロール 1605 +308（ +23.7%）
2位 <4392> ＦＩＧ 425 +76（ +21.8%）
3位 <3914> ＪＩＧＳＡＷ 2924 +483（ +19.8%）
4位 <6535> アイモバイル 610.3 +91.3（ +17.6%）
5位 <190A> コーディア 179.3 +25.3（ +16.4%）
6位 <1436> グリーンエナ 1340 +152（ +12.8%）
7位 <3296> 日本リート 100000 +11000（ +12.4%）
8位 <7480> スズデン 1950 +176（ +9.9%）
9位 <7609> ダイトロン 3700 +320（ +9.5%）
10位 <5250> ＧＭＯプラ 1238.9 +98.9（ +8.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9376> ユーラシア 721 -129（ -15.2%）
2位 <2884> ヨシムラＨＤ 590 -96（ -14.0%）
3位 <2326> デジアーツ 5150 -790（ -13.3%）
4位 <2897> 日清食ＨＤ 2500 -298.5（ -10.7%）
5位 <7898> ウッドワン 919 -80（ -8.0%）
6位 <6809> ＴＯＡ 1640.5 -139.5（ -7.8%）
7位 <6841> 横河電 5302 -432（ -7.5%）
8位 <4582> シンバイオ 87.1 -5.9（ -6.3%）
9位 <4848> フルキャスト 1500 -99（ -6.2%）
10位 <7972> イトーキ 3079 -171（ -5.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4042> 東ソー 2763 +50.0（ +1.8%）
2位 <4151> 協和キリン 2430 +36.5（ +1.5%）
3位 <8031> 三井物 5650 +72（ +1.3%）
4位 <4751> サイバー 1257.2 +15.7（ +1.3%）
5位 <6971> 京セラ 2884.3 +33.3（ +1.2%）
6位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1324.9 +13.9（ +1.1%）
7位 <6526> ソシオネクス 2068.9 +18.4（ +0.9%）
8位 <7735> スクリン 11400 +100（ +0.9%）
9位 <7741> ＨＯＹＡ 27738.9 +228.9（ +0.8%）
10位 <5233> 太平洋セメ 3719.5 +29.5（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6841> 横河電 5302 -432（ -7.5%）
2位 <2802> 味の素 4783 -175（ -3.5%）
3位 <6724> エプソン 2350.1 -62.4（ -2.6%）
4位 <8601> 大和 1498.1 -20.4（ -1.3%）
5位 <9021> ＪＲ西日本 2852 -34.5（ -1.2%）
6位 <4004> レゾナック 15405.5 -184.5（ -1.2%）
7位 <7261> マツダ 985 -10.4（ -1.0%）
8位 <9009> 京成 1118.9 -11.1（ -1.0%）
9位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 300.1 -2.9（ -1.0%）
10位 <5301> 東海カーボン 1164.6 -9.9（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8005> スクロール 1605 +308（ +23.7%）
2位 <4392> ＦＩＧ 425 +76（ +21.8%）
3位 <3914> ＪＩＧＳＡＷ 2924 +483（ +19.8%）
4位 <6535> アイモバイル 610.3 +91.3（ +17.6%）
5位 <190A> コーディア 179.3 +25.3（ +16.4%）
6位 <1436> グリーンエナ 1340 +152（ +12.8%）
7位 <3296> 日本リート 100000 +11000（ +12.4%）
8位 <7480> スズデン 1950 +176（ +9.9%）
9位 <7609> ダイトロン 3700 +320（ +9.5%）
10位 <5250> ＧＭＯプラ 1238.9 +98.9（ +8.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9376> ユーラシア 721 -129（ -15.2%）
2位 <2884> ヨシムラＨＤ 590 -96（ -14.0%）
3位 <2326> デジアーツ 5150 -790（ -13.3%）
4位 <2897> 日清食ＨＤ 2500 -298.5（ -10.7%）
5位 <7898> ウッドワン 919 -80（ -8.0%）
6位 <6809> ＴＯＡ 1640.5 -139.5（ -7.8%）
7位 <6841> 横河電 5302 -432（ -7.5%）
8位 <4582> シンバイオ 87.1 -5.9（ -6.3%）
9位 <4848> フルキャスト 1500 -99（ -6.2%）
10位 <7972> イトーキ 3079 -171（ -5.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4042> 東ソー 2763 +50.0（ +1.8%）
2位 <4151> 協和キリン 2430 +36.5（ +1.5%）
3位 <8031> 三井物 5650 +72（ +1.3%）
4位 <4751> サイバー 1257.2 +15.7（ +1.3%）
5位 <6971> 京セラ 2884.3 +33.3（ +1.2%）
6位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1324.9 +13.9（ +1.1%）
7位 <6526> ソシオネクス 2068.9 +18.4（ +0.9%）
8位 <7735> スクリン 11400 +100（ +0.9%）
9位 <7741> ＨＯＹＡ 27738.9 +228.9（ +0.8%）
10位 <5233> 太平洋セメ 3719.5 +29.5（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6841> 横河電 5302 -432（ -7.5%）
2位 <2802> 味の素 4783 -175（ -3.5%）
3位 <6724> エプソン 2350.1 -62.4（ -2.6%）
4位 <8601> 大和 1498.1 -20.4（ -1.3%）
5位 <9021> ＪＲ西日本 2852 -34.5（ -1.2%）
6位 <4004> レゾナック 15405.5 -184.5（ -1.2%）
7位 <7261> マツダ 985 -10.4（ -1.0%）
8位 <9009> 京成 1118.9 -11.1（ -1.0%）
9位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 300.1 -2.9（ -1.0%）
10位 <5301> 東海カーボン 1164.6 -9.9（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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