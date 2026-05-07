　5月7日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3040銘柄。東証終値比で上昇は1695銘柄、下落は1268銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが134銘柄、値下がりは84銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は480円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8005>　スクロール　　　　 1605　　+308（ +23.7%）
2位 <4392>　ＦＩＧ　　　　　　　425　　 +76（ +21.8%）
3位 <3914>　ＪＩＧＳＡＷ　　　 2924　　+483（ +19.8%）
4位 <6535>　アイモバイル　　　610.3　 +91.3（ +17.6%）
5位 <190A>　コーディア　　　　179.3　 +25.3（ +16.4%）
6位 <1436>　グリーンエナ　　　 1340　　+152（ +12.8%）
7位 <3296>　日本リート　　　 100000　+11000（ +12.4%）
8位 <7480>　スズデン　　　　　 1950　　+176（　+9.9%）
9位 <7609>　ダイトロン　　　　 3700　　+320（　+9.5%）
10位 <5250>　ＧＭＯプラ　　　 1238.9　 +98.9（　+8.7%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9376>　ユーラシア　　　　　721　　-129（ -15.2%）
2位 <2884>　ヨシムラＨＤ　　　　590　　 -96（ -14.0%）
3位 <2326>　デジアーツ　　　　 5150　　-790（ -13.3%）
4位 <2897>　日清食ＨＤ　　　　 2500　-298.5（ -10.7%）
5位 <7898>　ウッドワン　　　　　919　　 -80（　-8.0%）
6位 <6809>　ＴＯＡ　　　　　 1640.5　-139.5（　-7.8%）
7位 <6841>　横河電　　　　　　 5302　　-432（　-7.5%）
8位 <4582>　シンバイオ　　　　 87.1　　-5.9（　-6.3%）
9位 <4848>　フルキャスト　　　 1500　　 -99（　-6.2%）
10位 <7972>　イトーキ　　　　　 3079　　-171（　-5.3%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4042>　東ソー　　　　　　 2763　 +50.0（　+1.8%）
2位 <4151>　協和キリン　　　　 2430　 +36.5（　+1.5%）
3位 <8031>　三井物　　　　　　 5650　　 +72（　+1.3%）
4位 <4751>　サイバー　　　　 1257.2　 +15.7（　+1.3%）
5位 <6971>　京セラ　　　　　 2884.3　 +33.3（　+1.2%）
6位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　 1324.9　 +13.9（　+1.1%）
7位 <6526>　ソシオネクス　　 2068.9　 +18.4（　+0.9%）
8位 <7735>　スクリン　　　　　11400　　+100（　+0.9%）
9位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　27738.9　+228.9（　+0.8%）
10位 <5233>　太平洋セメ　　　 3719.5　 +29.5（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6841>　横河電　　　　　　 5302　　-432（　-7.5%）
2位 <2802>　味の素　　　　　　 4783　　-175（　-3.5%）
3位 <6724>　エプソン　　　　 2350.1　 -62.4（　-2.6%）
4位 <8601>　大和　　　　　　 1498.1　 -20.4（　-1.3%）
5位 <9021>　ＪＲ西日本　　　　 2852　 -34.5（　-1.2%）
6位 <4004>　レゾナック　　　15405.5　-184.5（　-1.2%）
7位 <7261>　マツダ　　　　　　　985　 -10.4（　-1.0%）
8位 <9009>　京成　　　　　　 1118.9　 -11.1（　-1.0%）
9位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　300.1　　-2.9（　-1.0%）
10位 <5301>　東海カーボン　　 1164.6　　-9.9（　-0.8%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース